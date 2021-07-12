Тина Кунаки, Ванесса Паради с мужем, Катрин Денев, Шон Пенн с дочерью и другие на премьерах в Каннах

Длинный кино-уикенд начался пятничным вечером с громкой премьеры фильма “Искушение” (Benedetta). На красной ковровой дорожке звезды устроили настоящее модному шоу: модель и супруга Венсана Касселя Тина Кунаки предстала в футуристичном объемном платье Valentino с бантом на поясе, а член жюри и актриса Мэгги Джилленхол – в алом платье-бюстье с глубоким декольте. Польская топ-модель Аня Рубик и бразильская модель Изабель Гулар устроили “битву” платьев на одно плечо: Аня была в черном платье Saint Laurent, которое она дополнила ожерельем в виде золотой пальмовой ветви (как и символ фестиваля), а Изабель – в белоснежном облегащем платье Etro.

Фильм “Искушение”, кстати, стал первой работой режиссера Пола Верховена за последние пять лет. Во всем мире знают его картины “Основной инстинкт”, “Вспомнить все” и “Черная книга”. Новый фильм – это практические экранизация книги историка Джудит С. Браун “Нескромные поступки: Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения” и рассказывает о католической монахине Бенедетте Карлини, которая приходить жить в монастырь в Тоскане. Вскоре она влюбляется в другую обитательницу монастыря, сестру Бартоломею, из-за чего ее обвиняют в одержимости дьяволом.

Вечер субботы, 10 июля, был самым богатым на дорожки: он начался с закрытых показов двух картин – “Музыка, которую никто не слышит” (Cette musique ne joue pour personne) режиссера Самюэля Беншетри и “В течение его жизни” (De Son Vivant) Эмманюэль Берко. На них были приглашены Марион Котийяр, бывшая первая леди Франции Карла Бруни, модели Аня Рубик и Тейлор Хилл, Адель Экзаркопулос, Изабель Аджани и другие звезды. Французская актриса Ванесса Паради пришла на первую премьеру с мужем Самюэлем Беншетри. Пара и раньше редко появлялась на публике, а во время локдауна и вовсе исчезла с радаров. А звездой второй дорожки стала Катрин Денев, сыгравшая в фильме одну из главных ролей. Напомним, во время съемок актриса перенесла инсульт, но ее удалось спасти.

А уже почти ночью премьеру фильма “День флага” (Flag Day), вошедшего в основной конкурс фестиваля, посетили Милен Фармер, председатель жюри Спайк Ли с супругой Тони Льюис Ли и другие. А представили картину ее режиссер Шон Пенн вместе с исполнительницами главных ролей — дочерью Дилан Пенн и актрисой Кэтрин Уинник.