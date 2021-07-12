 

Тина Кунаки, Ванесса Паради с мужем, Катрин Денев, Шон Пенн с дочерью и другие на премьерах в Каннах

12.07.2021, 14:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Длинный кино-уикенд начался пятничным вечером с громкой премьеры фильма “Искушение” (Benedetta). На красной ковровой дорожке звезды устроили настоящее модному шоу: модель и супруга Венсана Касселя Тина Кунаки предстала в футуристичном объемном платье Valentino с бантом на поясе, а член жюри и актриса Мэгги Джилленхол – в алом платье-бюстье с глубоким декольте. Польская топ-модель Аня Рубик и бразильская модель Изабель Гулар устроили “битву” платьев на одно плечо: Аня была в черном платье Saint Laurent, которое она дополнила ожерельем в виде золотой пальмовой ветви (как и символ фестиваля), а Изабель – в белоснежном облегащем платье Etro.

Фильм “Искушение”, кстати, стал первой работой режиссера Пола Верховена за последние пять лет. Во всем мире знают его картины “Основной инстинкт”, “Вспомнить все” и “Черная книга”. Новый фильм – это практические экранизация книги историка Джудит С. Браун “Нескромные поступки: Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения” и рассказывает о католической монахине Бенедетте Карлини, которая приходить жить в монастырь в Тоскане. Вскоре она влюбляется в другую обитательницу монастыря, сестру Бартоломею, из-за чего ее обвиняют в одержимости дьяволом.

Вечер субботы, 10 июля, был самым богатым на дорожки: он начался с закрытых показов двух картин – “Музыка, которую никто не слышит” (Cette musique ne joue pour personne) режиссера Самюэля Беншетри и “В течение его жизни” (De Son Vivant) Эмманюэль Берко. На них были приглашены Марион Котийяр, бывшая первая леди Франции Карла Бруни, модели Аня Рубик и Тейлор Хилл, Адель Экзаркопулос, Изабель Аджани и другие звезды. Французская актриса Ванесса Паради пришла на первую премьеру с мужем Самюэлем Беншетри. Пара и раньше редко появлялась на публике, а во время локдауна и вовсе исчезла с радаров. А звездой второй дорожки стала Катрин Денев, сыгравшая в фильме одну из главных ролей. Напомним, во время съемок актриса перенесла инсульт, но ее удалось спасти.

А уже почти ночью премьеру фильма “День флага” (Flag Day), вошедшего в основной конкурс фестиваля, посетили Милен Фармер, председатель жюри Спайк Ли с супругой Тони Льюис Ли и другие. А представили картину ее режиссер Шон Пенн вместе с исполнительницами главных ролей — дочерью Дилан Пенн и актрисой Кэтрин Уинник.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.02 / Мнение: Потери российских БПЛА в Сирии

14.08 / Смартфон iPhone 11 Pro подешевел в России до рекордной отметки

08.07 / Яна Поплавская нелестно отозвалась о Михаиле Ефремове: «Мне противно и погано внутри»

28.06 / Женское время для улучшения жизни: подсказки астрологов с 28 июня по 4 июля 2021

03.07 / Анастасия Решетова назвала причины перехода в ислам

27.03 / Миллиардер. Из Пензы

13.07 / Кети Топурия спровоцировала слухи о помолвке со Львом Деньговым: фото кольца

09.05 / Ангелы жизни на поле смерти

24.07 / Мнение: Проблема XXII века, снятие политических табу в США и эмигранты в соцсетях

16.09 / “С днем рождения, Волшебник!”: Брухунова впервые опубликовала фото с Петросяном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика