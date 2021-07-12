 

Morgenshtern избежал штрафа в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков

12.07.2021, 14:40, Новости дня
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По словам адвоката 23-летнего певца Сергея Жорина, это произошло несколько дней назад. Защитник также добавил, что дело в отношении Morgenshternа закрыто.

Как сообщает “СтарХит”, дело закрыли “в связи с отсутствием признаков административного правонарушения”.

В начале июня 2021 года российский суд признал Morgenshternа виновным в пропаганде наркотиков и наложил на него штраф. Контролирующие органы посчитали недопустимыми следующие строки из песен Morgenshtern “Розовое вино 2” и Family: “Я курю допинг, план – крутая тема” и “Я люблю курить траву”. При этом сами песни запрещены не были.

Контекст:

23-летний Morgenshtern стал известен в 2018 году, когда начал выпускать пародийным видеоролики с хештегом #ИзиРеп. В этом же году вышли его дебютный мини-альбом Hate Me, а также видеоклипы на треки “Дикий” и Insomnia.

В 2020 году с состоянием $1,5 млн Morgenshtern занял 21-ю строчку в рейтинге Forbes “40 самых успешных звезд России до 40 лет”.

В мае 2021 года стало известно, что СБУ внесла Morgenshtern в черный список – список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, – из-за пропаганды наркотиков, насилия и жестокости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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