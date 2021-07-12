 

Марчук о России: Дьявола нельзя в тупик загонять, потому что он может натворить глупостей

12.07.2021, 14:40, Новости дня
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“Вы видите, с кем мы имеем дело? Поэтому, дружки, давайте серьезно будем подходить. Мы понимаем, что вы не хотите воевать и мы не хотим воевать. Но у вас есть море механизмов. И как этого дьявола загнать в стойло. Его нельзя в тупик загонять. Потому что он может натворить глупостей. А загнать в сектор его пребывания, различными механизмами”, – сказал он.

Экс-премьер Украины подчеркнул, что имеющие выход к Черному морю Турция, Румыния и Болгария – члены Аляьнса.

“Половина Черного моря ‒ ваше, натовское, и вы не можете провести учения? Вы теперь все поняли? Куда вы зашли такой либеральной политикой по отношению к России”, ‒ задается вопросом Марчук.

Контекст:

С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили ежегодные многонациональные морские учения Sea Breeze, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводились совместно Соединенными Штатами и Украиной в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за “агрессивного характера” и “поощрений милитаристских настроений” Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.

2 июля Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что Россия вывела в Черное море почти весь корабельный состав Черноморского флота.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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