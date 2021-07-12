 

В Подмосковье временно запретили ходить в лес

12.07.2021, 14:38, Новости дня
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В Подмосковье с 12 по 19 июля ограничено пребывание граждан в лесах земель лесного фонда региона из-за высокой пожароопасности, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«С 12 по 19 июля 2021 года ограничены пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«Эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах – установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие пять дней по данным прогноза Гидрометцентра России», – отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима следует наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей.

«В филиалах лесничеств ГКУ МО «Мособллес» усилено патрулирование; на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» организовано ежедневное дежурство ответственных лиц с 08:00 до 21:00 часов; создана система контрольно-пропускных пунктов; все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние повышенной готовности к тушению лесных пожаров; организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорог», – рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Ранее ученые предупредили о росте рисков пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.



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