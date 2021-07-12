Украинцы сочли форму своей олимпийской сборной худшей за все годы

Украинские пользователи социальных сетей не оценили новую форму сборной страны для участия в Олимпийских играх в Токио.

Ранее Национальный олимпийский комитет представил новую форму украинских спортсменов. Каждый член сборной получит более 50 единиц одежды в пастельных оттенках традиционных желтого и синего. Это спортивные костюмы, футболки, шорты, худи, ветрозащитные куртки, кроссовки, сумки, рюкзаки, шлепанцы и т.д.

Однако, несмотря на то что участвовавшие в презентации модели и спортсмены охарактеризовали форму как «яркую, удобную и модную», украинцам не очень понравился дизайн, пишет «Украина.ру».

«Неудачная форма и цвет непонятный, выглядят как облезлые, и с оттенком зеленого, который при чем здесь, надеюсь, не из-за политики»; «Такое ощущение, что ее напечатали в дешевой типографии и вывесили выгорать на солнце»; «Самая ужасная форма за все годы»; «Выглядит ужасно»; «Как-то не очень»; «Вот так бывает, когда экипировщика выбирают за откат и варианты формы принимают тоже за откат», – написали украинцы в комментариях на странице Facebook НОК Украины.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В них примут участие 158 украинских спортсменов.