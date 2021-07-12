 

В Болгарию прибыли истребители США F-16

12.07.2021, 14:38, Новости дня
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В Болгарию на базу «Граф Игнатиево» для участия в учениях Thracian Star 21 прибыли восемь американских истребителей F-16 Fighting Falcon, сообщило командование ВВС США в Европе.

В сообщении отмечается, что во время учений США и Болгария отработают быстрое развертывание в удаленных районах. Учения также направлены на «обеспечение эффективных сил для стабильности в регионе», передает РИА «Новости».

«Участие в многонациональных учениях по типу Thracian Star 21 укрепляет наши профессиональные отношения и в целом способствует лучшей координации с силами союзников и партнеров во времена кризиса», – отмечается в сообщении.

Истребители F-16 Fighting Falcon постоянно базируются на базе «Авиано» в Италии.

Ранее сообщалось, что учения «Казацкая булава – 2021», в которых участвуют подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), США, Великобритании, Канады и Швеции начались на полигоне в Николаевской области.



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