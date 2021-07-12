Найден эффективный способ предотвратить метастазирование опухолей

Ученые из Университета Джона Хопкинса в ходе проведения исследования обнаружили эффективный способ предотвратить метастазирование опухолей. Они выявили специальный белок, помогающий не допустить того, чтобы клетки попали в кровоток и распространились по всему организму.

Ключевым в данном вопросе является белок TRPM7. Он фиксирует давление жидкости в кровотоке и останавливает дальнейшее распространение метастазов по сосудистой системе. В ходе проведения научной работы специалисты обнаружили, что опухолевые клетки поспособствовали снижению уровня этого сенсорного белка.

По словам авторов исследования, полученные результаты проливают свет на процесс, при котором зараженные клетки, которые уже отделились от первоначальной опухоли, попадают в кровоток и перемечаются в другие части тела. Кроме того, ученым удалось показать, что в данном случае необходимо искусственно увеличить экспрессию гена TRPM7.

Источник: www.medikforum.ru