 

Идея референдума о присоединении Молдовы к России вызвала бурные обсуждения

12.07.2021, 14:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В воскресенье 11 июля в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы. В зависимости от их итогов станет ясно, станет ли страна еще более ориентирована на запад или же развернет свой курс на Россию.

Пока на выборах лидирует проевропейская партия “Действие и солидарность” (PAS), которую ранее возглавляла нынешний президент Майя Санду.

Основным соперником PAS является Блок коммунистов и социалистов. Им руководят экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин.

Тем временем ситуация вс стране все больше накаляется. В молдавском обществе наметился серьезный раскол. Именно такие тенденции наблюдались на Украине в 2013 году. Многие граждане Молдовы боятся, что Запад поглотит страну, и от ее целостности и самобытности не останется следа.

На фоне этого оппозиционная партия “Патриоты Молдовы” предложила провести референдум о вхождении республики в состав России. Члены партии выдвигаются под лозунгом “Пора домой!” и считают, что большинство граждан в душе мечтают “вернуться домой”.Такая инициатива вызвала жаркую дискуссию среди россиян.

“Как надоели, опять на нашу шею хотят сесть”; “Вас и так в России, как грязи полно”; “Никаких присоединений! Вы зачем нужны России? Без вас мы стали сильнее, богаче, красивее! Сами ребята, сами, сами!”; “Давно пора, и не только Молдове, но и многим другим союзным республикам. Вместе мы были сила, а сейчас нас ломают по веточке из веника. Попробовали бы весь веник сломать”, – пишут в комментариях читатели “Дни.ру”.

Председатель партии Михаил Гарбуз считает референдум необходимым для того, чтобы сохранить культуру и язык страны. Более того, этот шаг поможет воссоединиться с непризнанным Приднестровьем. В противном случае партийцы уверены, что в Молдове начнется гражданская война.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / Мнение: Вот Свидетелям Великой России-то праздник небось!

17.04 / Мнение: Пожар в рейхстаге

11.06 / Скандалы: Великолепная семерка

24.10 / Radio France Internationale на русском

29.03 / Диетолог Королева рекомендовала россиянам с нездоровой кожей обратить внимание на питание

17.12 / Названы сроки окончания испытаний второй российской вакцины от COVID-19

28.08 / Мнение: Интриги Литвы и Польши против Белорусской АЭС терпят крах в Европе

01.08 / Охлобыстин рассказал об изменениях в «Современнике» после ареста Ефремова

05.05 / «Нас больше, чем кажется»

11.11 / Версия: Пандемия коронавируса срывает новогодние праздники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика