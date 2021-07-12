Идея референдума о присоединении Молдовы к России вызвала бурные обсуждения

В воскресенье 11 июля в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы. В зависимости от их итогов станет ясно, станет ли страна еще более ориентирована на запад или же развернет свой курс на Россию.

Пока на выборах лидирует проевропейская партия “Действие и солидарность” (PAS), которую ранее возглавляла нынешний президент Майя Санду.

Основным соперником PAS является Блок коммунистов и социалистов. Им руководят экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин.

Тем временем ситуация вс стране все больше накаляется. В молдавском обществе наметился серьезный раскол. Именно такие тенденции наблюдались на Украине в 2013 году. Многие граждане Молдовы боятся, что Запад поглотит страну, и от ее целостности и самобытности не останется следа.

На фоне этого оппозиционная партия “Патриоты Молдовы” предложила провести референдум о вхождении республики в состав России. Члены партии выдвигаются под лозунгом “Пора домой!” и считают, что большинство граждан в душе мечтают “вернуться домой”.Такая инициатива вызвала жаркую дискуссию среди россиян.

“Как надоели, опять на нашу шею хотят сесть”; “Вас и так в России, как грязи полно”; “Никаких присоединений! Вы зачем нужны России? Без вас мы стали сильнее, богаче, красивее! Сами ребята, сами, сами!”; “Давно пора, и не только Молдове, но и многим другим союзным республикам. Вместе мы были сила, а сейчас нас ломают по веточке из веника. Попробовали бы весь веник сломать”, – пишут в комментариях читатели “Дни.ру”.

Председатель партии Михаил Гарбуз считает референдум необходимым для того, чтобы сохранить культуру и язык страны. Более того, этот шаг поможет воссоединиться с непризнанным Приднестровьем. В противном случае партийцы уверены, что в Молдове начнется гражданская война.