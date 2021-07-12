 

Мнение: Тряпка Трюдо не одобряет, видите ли, когда королеве свинчивают башку и топят в реке.

12.07.2021, 14:24, Разное
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Голову от статуи королевы Виктории выловили в Виннипеге из речки Ассинибойн.
Лет с двадцатку тому я любил прогуливаться по её берегам.
О чём и писал, вспоминая о первых шагах в стране клёвого листа.

Я писал вчера и о том, что дикари учинили в Виннипеге в День Канады 1 июля.
Теперь вот наш Трюдо проклюнулся, наконец, блин. Осудил.

Нет, чтобы задать законный вопрос: "А какого хера полиция позволила осуществить этот акт вандализма?"
Причём акт бессмысленный и направленный совсем не туда.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу осудил поджоги и акты вандализма в отношении католических церквей и статуй королевских особ, последовавшие за обнаружением безымянных могил и бывших школ для детей коренных народов.

Несколько католических церквей недавно подверглись вандализму или пострадали от пожаров после обнаружения более 1100 необозначенных могил на территории трех бывших школ-интернатов, находящихся в ведении церкви в Британской Колумбии и Саскачеване, которые вынуждены были посещать несколько поколений детей коренных народов.

В четверг – в День Канады – в стране также произошла серия нападений на статуи королевы Виктории, королевы Елизаветы II и других исторических личностей. Трюдо, который сам является католиком, сказал, что понимает гнев, который многие люди испытывают по отношению к федеральному правительству и католической церкви. Правительство извинилось за школы, и Трюдо призвал Папу Франциска также принести официальные извинения. 'Это реально и вполне объяснимо, учитывая позорную историю, о которой нам всем стало известно', – сказал он на пресс-конференции. Я не могу не думать, что сжигание церквей фактически лишает людей, которые нуждаются в скорби, исцелении и трауре, мест, где они могут скорбеть, размышлять и искать поддержки".

Зла не хватает на этого "правителя".

Исток.

Источник: Достало



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