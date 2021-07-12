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Спустя 45 лет судьба главного европейского трофея снова решалась на послематчевых пенальти. Вива Италия!

Италия издевательски легко пропустила в самом начале. Настырный левый защитник Люк Шоу привык врываться в штрафную соперника с боем, а тут он как на тренировке замкнул навес другого защитника, уже правого, Кирана Триппьера. Итальянцы, похоже, ждали на острие Рахима Стерлинга или Гарри Кейна, но только не двух оборонцев, пусть и остроатакующих. Быстрый гол внес смятение в до того стройные итальянские ряды, но англичане при поддержке ревущего и поющего «Уэмбли» ситуацией не воспользовались, что могло им дорого обойтись в будущем.

Сборная Италии после победы в финале Евро-2020. Фото: ЕРА

В финале встречались две самые стабильные команды нынешнего Евро. Италию с самого начала называли главным открытием турнира, Англия с первых матчей действовала на удивление прагматично, со знанием дела, но ее победная унылость до поры до времени радовала разве что ее поклонников.

Фамилии итальянских игроков мы узнавали по ходу турнира. Не то чтобы с ними знакомились, нет — кто не знает того же 36-летнего Джорджо Кьеллини, короля воздуха и мимики, или не менее известного, пусть и значительно более молодого голкипера Джанлуиджи Доннарумму? Но в основном все обращали внимание именно на команду, на новую команду Роберто Манчини. Дело не в рекордной серии без поражений, а в том, что эта сборная Италии возникла как будто из ничего, из обломков и остаточных явлений, былой славы, снова явившись миру командой веселой, умной, зрелой.

Сборная Англии Гарета Саутгейта поражала объемом работы, энергозатратным прессингом, умением сыграть и в давление, и от обороны, причем тактика могла меняться по несколько раз за матч.

Игровая аритмия — едва ли главное достоинство сборной Англии образца лета 2021-го года, но и сборная Италии могла быть разнообразной,

что ей понадобилось уже по ходу плей-офф — турнирная сетка была у южан посерьезнее, чем у англичан.

Игроки сборной Англии и тренер Гарет Саутгейт (слева) после поражения. Фото: ЕРА

За родоначальников футбола была чрезвычайно комфортная конфигурация, благодаря которой турнир для них получался более домашним, чем для их непосредственных конкурентов. Ну и домашний финал, конечно, был для исстрадавшихся долгой засухой английских болельщиков как предвестие грандиозного праздника. Большую часть матча у них и не могло возникнуть ощушения, что праздника не случится. Их любимцы были увереннее, мощнее, даже вдохновеннее, если так можно говорить о сборной Англии.

Но ровно до того момента, когда до того тщетно искавшая брешь в английской стене Италия подала угловой, и итальянцы забили по-хоккейному, из вратарской – маленький Марко Верратти, извернувшись, выиграл верх, угодил в штангу, а на добивании первым оказался Леонардо Бонуччи. Тоже защитник, как и Люк Шоу. Защита хозяев пребывала в этот момент в ступоре. И игра вспыхнула пожаром, в котором шансы, на мой взгляд, были лучше у итальянцев.

У этой футбольной державы уникальная выживаемость За ними — пусть не конкретно за этими игроками – великая победная история. Вырывать победу, когда все против, у них в крови. Причем чем хуже ситуация внутренняя, чем меньше в них верили, тем лучше у них получалось на международных футбольных форумах, прежде всего на чемпионатах мира — Европу Италия брала всего один раз, в очень далеком уже 1968-м году. Я помню тот финал с Югославией, когда голы забили Рива и Анастази. В последующие годы у сборной Италии случились два проигранных финала. А у англичан и таких не было — ни разу.

Италию я пророчил в победители с самого старта Евро, имея в виду прежде всего этот опыт. И оказался прав.

Мне показалось, что таких поначалу уверенных англичан придавила близкая победа. По такому развитию событий нельзя было давать цепким итальянцам шанс зацепиться за игру. Поддержка «Уэмбли» на последних драматичных минутах уже не помогала, а, скорее, наоборот.

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд. Фото: ЕРА

Судя по тренду этого Евро все должно было завершиться именно дополнительным временем, и решающим либо автоголом, либо, скорее, промахом с «точки» во время исполнения послематчевых пенальти. Англичане в любом случае должны были больше нервничать, а Даннарумма — вратарь посильнее Пикфорда. Правда, была примета — две серии послематчевых пенальти в ходе одного турнира за всю историю Евро не выигрывала ни одна сборная. Но у любой приметы есть лимит.

Джорджо Кьеллини и Гарри Кейн. Фото: ЕРА

Евро никак не хотел расставаться с нами в положенный оптимальный срок. Англичане в последней 15-минутке поняли, что победа реально уплывает, штурм получился впечатляющий, но успеха не принес. Футбол был отчаянно костоломный, и подумалось, что лучше уж увидеть пенальти.

Два капитана, Кьеллини и Кейн, обнялись после жеребьевки. Драма была неизбежна, оба вратаря сделали для победы все, что могли, но за Италию один раз сыграла еще и штанга. Джорджо Кьеллини, для которого это почти наверняка был последний крупный турнир, поднял Кубок над головой.

И тут мне по-настоящему жалко стало англичан. Не дождались. Вива Италия!

Владимир Мозговой

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