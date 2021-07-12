 

Глава МИД обвинил Запад в попытке сделать из Беларуси “вторую Украину”

12.07.2021, 13:46, Новости дня
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Журналист пропагандистского госканала РФ спросил у Макея, согласен ли он с “мнением”, что Беларусь была “плацдармом для технологий революций”.

“Абсолютно согласен. Я думаю, что цель состояла в том (я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Беларуси), чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию”, – сказал глава МИД республики.

По его мнению, для западных стран неприемлемо, что РФ “является равным геополитическим игроком” на международной арене.

“И все события, которые происходили в Беларуси, являются следствием вот этого геополитического столкновения. Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время”, – отметил Макей.

Контекст:

Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признал ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

После этого ЕС, США, Великобритания ввели несколько пакетов санкций против окружения Лукашенко, к санкциям присоединилась Украина. Евросоюз в санкционный список включил и Лукашенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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