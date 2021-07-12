Анита Луценко рассказала, почему не может решиться на второго ребенка

“Я, честно, настраиваюсь, но все никак не могу настроиться на год плохого сна. Я работаю над собой”, – заявила Луценко.

По словам тренера, ее гражданский муж и отец пятилетней дочери Мии “всегда за”, чтобы у них родились еще дети.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте “Зважені та щасливі”. В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2016 году она сообщила, что родила дочь Мию. В декабре 2020 года спортсменка призналась, что никогда не была замужем за отцом дочери, которого зовут Александр. По словам Луценко, он избегает публичности, поэтому она не афиширует их отношения. В июне Луценко впервые появилась на публике вместе с Александром.

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