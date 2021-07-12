 

В МИД Украины поприветствовали решение Совета ЕС продлить экономические санкции против РФ

12.07.2021, 13:46, Новости дня
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“Мы приветствуем решение Совета ЕС продлить действие санкций до 31.01.2022, направленных на конкретные секторы экономики России, из-за дестабилизации ситуации в Украине. Решение было принято с учетом того, что Минские договоренности не имплементированы РФ в полном объеме”, – подчеркнула Джапарова.

Первый замглавы МИД отметила, что “санкции ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС, запрещают формы финансовой помощи и импорт/экспорт/передачу оборонного материала, а также товары двойного назначения для военного использования или конечных военных пользователей в России, доступ к чувствительным технологиям в энергетическом секторе”.

Санкції обмежують доступ до ринків капіталу * ; забороняють форми фінан. допомоги+імпорт/експорт/передачу оборонного матеріалу+товари подвійного призначення для військового використання або кінцевих військових користувачів в * ; доступ до чутливих технологій в енергет. секторі 2/2

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) July 12, 2021

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины.

В ответ на это ЕС 31 июля 2014 года ввел против России экономические санкции. Они были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет согласился увязать их продолжительность с полным выполнением Минских соглашений.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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