Лавров заявил о спешном уходе США из Афганистана

Американские военные достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Американцы много чего давали понять за 20 лет своего присутствия в Афганистане, начиная от провозглашения победы демократии и кончая таким вот достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

При этом он указал, что США пытаются обеспечить свое военное присутствие в регионе после ухода из Афганистана и оказывать влияние на обстановку. «Главный вопрос, конечно, к американцам: если они, имея там (в Афганистане) более чем стотысячный на каком-то этапе контингент НАТО, в течение 20 лет ничего не смогли сделать, находясь внутри страны, каких результатов они собираются достичь с существенно меньшим присутствием за пределами Афганистана?» – сказал министр.

«Ответ достаточно понятен. Скорее всего, есть желание просто обеспечить свое военное присутствие в этом регионе, тем самым оказывать влияние на обстановку здесь. Я думаю, все это понимают и все будут исходить из тех обязательств, которые существуют в рамках различных структур», – добавил Лавров.

Он также указал, что вопросы присутствия иностранных военных в странах ОДКБ подлежат согласованию в организации. «Надо спрашивать не их (США) о том, какие планы у стран Центральной Азии, а соответствующие страны этого региона. Что касается других стран Центральной Азии – Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, – (они) являются членами Организации договора о коллективной безопасности. Все вопросы о присутствии иностранных военных на территории любого из членов ОДКБ подлежат, согласно уставу, согласованию в этих рамках», – сказал министр.

«Я не думаю, что интересам безопасности в этом регионе отвечало бы появление новых американских военных объектов в Центральной Азии», – подчеркнул глава МИД.

Он также усомнился, что какие-то страны региона заинтересованы в том, чтобы стать заложниками политики Штатов. «Не думаю, что в чьих бы то ни было интересах превращать себя в заложника такой политики, таких намерений США, вызывая на себя ответный удар», – сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного момента: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии. А Таджикистану вдобавок предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами Афганистане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, пойдет ли на это страна – участница ОДКБ.