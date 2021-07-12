Эксперт оценил итоги парламентских выборов в Молдавии

«Проевропейский выбор Молдавии не означает следование антироссийскому политическому курсу, напротив, Санду заинтересована в конструктивных отношениях с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Виталий Андриевский, комментируя победу пропрезидентской партии «Действие и солидарность» на парламентских выборах в Молдавии.

«После победы партии Санду в парламенте Молдавии будет примерно 62-63 ее сторонников из 101. Это хороший результат, но не конституционное большинство», – объяснил молдавский политолог, директор Института эффективной политики Виталий Андриевский. При этом, «проевропейский выбор Молдавии не означает следование антироссийскому политическому курсу».

«Санду заинтересована в конструктивных отношениях с Россией. Но это улица с двусторонним движением, хоть и осложняющимся наличием предубеждений друг против друга, – утверждает политолог. – Диалог с Россией будет основан на прагматических соображениях, где каждая сторона должна определить, чего она хочет, а затем обе стороны смогут обсудить возможность реализации предложений. Если что-то могут решить сегодня – решат, если нет – отложат до лучших времен. И так шаг за шагом».

Эксперт рассказал, что на прошедших выборах «сам поддерживал партию Санду и очень хотел, чтобы Додон проиграл». «Ночью, когда стали известны результаты выборов, наша небольшая команда вступила в конструктивную оппозицию с Майей Санду. Теперь мы будем отслеживать каждый ее шаг и критиковать за ошибки. Мы выступаем против Додона, но не будем петь дифирамбы Санду», – отметил он.

При этом собеседник опасается усиления напряженности в обществе из-за недальновидной политики проигравших выборы экс-президентов Игоря Додона и Владимира Воронина, возглавлявших блок «Коммунисты и социалисты». «Социалисты сразу же начали говорить об антироссийском курсе Молдавии, тем самым усиливая напряженность в обществе. Это очень опасная ситуация. Молдавии не нужна конфронтация с Россией», – отметил Андриевский.

По мнению политолога, самая большая проблема Санду – «очень большие ожидания в обществе». «Удовлетворить эти требования в короткое время очень сложно. И через год-два люди могут принять отсутствие реализации своих требований за слабость действующей власти», – указал эксперт. Он уточнил, что ожидания людей касаются улучшения социально-экономических условий, борьбы с коррупцией, повышения качества системы здравоохранения и других.

«Очень много проблем свалится на хрупкие плечи Санду. Если она сможет объединить людей, заинтересованных в решении проблем, но с разными политическими взглядами, то тогда у нее многое получится, – полагает Андриевский. – Если же она будет делать ставку на преданных и верных чиновников, а других отсеет, ее партия не сможет решить все накопившиеся проблемы».

Политолог также объяснил провал блока Додона – Воронина неправильно выбранной стратегией проведения кампании. «Минимум 10% Додон отнял у себя сам. Ему не надо было объединяться с Ворониным. Они с Санду вполне могли бороться на равных. Кроме того, Додон также был замешан в коррупционных скандалах, а люди уже изголодались по честному лидеру. При этом он известен своими пустыми обещаниями», – заключил Андриевский.

Напомним, партия «Действие и солидарность», поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает по итогам досрочных выборов в парламент 52,8% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство, следует из данных ЦИК страны после обработки 100% протоколов.

Второе место занял избирательный блок «Коммунисты и социалисты» с результатом 27,1%. В парламент также проходит региональная партия «Шор», получившая 5,7%. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Санду претендует на абсолютную власть в Молдавии.