Под Тамбовом три человека насмерть отравились метиловым спиртом

Три человека умерли, еще два оказались в больнице в тяжелом состоянии после отравления метиловым спиртом на застолье в Тамбовской области, информирует региональное управление СК.

По данным следствия, 9 июля к 54-летней жительнице Сосновского района приехали родственники и знакомые из Санкт-Петербурга и Рязани. На вечернем застолье компания пила алкогольные напитки, привезенные одним из гостей.

«На следующий день в связи с ухудшением самочувствия они все были госпитализированы в медицинское учреждение, при этом 41-летний мужчина скончался в автомобиле скорой помощи по пути следования», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По предварительной информации следствия, именно он перед поездкой приобрел несколько пятилитровых канистр с алкоголем у знакомого.

«Позже в больнице скончалась хозяйка дома и 36-летняя женщина, еще двое из гостей (женщины 37 и 60 лет) находятся в тяжелом состоянии. У всех потерпевших врачи диагностировали отравление метиловым спиртом», – информирует СУСК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о сбыте небезопасной продукции, повлекшей смерть более двух лиц. На месте ЧП изъяты все канистры с алкоголем, их направили на физико-химическое исследование. Устанавливаются происхождение «напитка» и люди, причастные к торговле им.

Напомним, в апреле 2018 года вице-премьер Александр Хлопонин потребовал от правительства предложить меры по ужесточению оборота метанола, чтобы предотвратить использование этого вида спирта при изготовлении суррогатного алкоголя.