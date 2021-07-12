Черви-нематоды научили биологов «отключать» гены

Американские биологи разработали инновационный способ для «отключения» генов. Открытие ученым помогли сделать изучаемые ими одноклеточные черви-нематоды.

Биологи и генетики давно знают о роли эпигенетических меток для жизнедеятельности и развития всех живых организмов на Земле. Однако точный механизм их влияния до сих пор оставался малоизученным. Американские исследователи в ходе исследования червей-нематод разработали новый способ работы с ДНК-материалами.

Анализ меток эпигенетики и механизма их функционирования, а также наследования помогли ученым научиться «отключать» гены. Модификации генетических данных стали базой для разработки инновационной техники при исследовании нематод. Большая часть меток, расположенных на оболочке ДНК, удаляются при оплодотворении яйцеклетки. Это происходит с геномами как человека, так и любого другого многоклеточного существа. Благодаря пониманию этого, специалисты из научных центров США предположили, что данный тип наследования не является решающим в эволюции млекопитающих.

После искусственного «отключения» ДНК восстанавливали нормальный уровень спустя уже несколько лет. Как пишет «Ньюинформ», в ходе дальнейшей работы американские исследователи смогут получить более широкую картину влияния эпигенетических меток на развитие жизни на планете.

Источник: newinform.com