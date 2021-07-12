 

Мужа Ксении Бородиной вынуждают отказаться от имущества в пользу телеведущей

12.07.2021, 13:40, Разное
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Знакомые Ксении Бородина и Курбана Омарова заявили, что последнего вынуждают отказаться от имущества в пользу ведущей. Сейчас у пары протекает бракоразводный процесс. Бизнесмен уже обратился к звездному адвокату Сергею Жорину, чтобы тот представлял его интересы в суде.
Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым в конце июня. Сначала появилась информация, то заявление от ведущей поступило в один из мировых участков. На основе этих сведений многие сделали вывод, что супруги решили разойтись мирно. В то же время не обошлось без споров. Знакомые пары утверждают, что в адрес бизнесмена начали поступать угрозы. Ему предлагается отказаться от совместно нажитого имущества, а если он этого не сделает, то его репутация будет нанесен серьезный урон.

Общаясь с подписчиками в социальных сетях, Бородина уже заявила, что останется с детьми жить в шикарном загородном доме. Она заявила, что по этому вопросу не рассматриваются другие варианты. Курбан Омаров пока отказывается давать комментарии.

На 19 июля супругам назначена предварительная беседа. Адвокат Сергей Жорин заявил, что для Курбана Омарова главным вопросом является общение с ребенком и участие в его воспитании. Бизнесмен много времени проводит с 5-летней дочерью Теоной. Также он воспитывает сын Омара от первого брака.

Источник: www.starhit.ru



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