Скандалы: «Траст» рулит

Зачем и кому обанкротившийся банк продал в Лондоне пакет акций ВТБ?

Много в нашей жизни вещей, предполагающих о себе различные мнения. Политика и экономика не должны иметь жёсткой взаимосвязи. Но современные реалии определенно наталкивают на поиск путей, не уставленных санкционными барьерами. Кого-то да, кого-то нет. И иногда «мелочь» может указать на некоторые противоречия между правительством России и Центробанком, например.

В мае 2021 года банк непрофильных активов «Траст», продал 1 176 489 223 533 из 12,96 трлн (9,08%) обыкновенных акций банка ВТБ по цене 0,0427 рубля на общую сумму около 54,7 млрд рублей, что стало крупнейшим предложением акций российского банка за последние 7 лет. Пробуем понять, что и кому принесла сделка, для этого очертим круг причастных к ней.

Сестрам по серьгам

Причастных несколько: банк ВТБ, чей актив был продан; продавец – БНА «Траст»; ЦБ РФ, владеющий «Трастом»; правительство России как основной акционер Банка ВТБ; покупатели акций и, наконец, россияне, юридические и физические лица, несущие ВТБ прибыль.

Итак, купившие акции, смогли получить прибыль от восстановления цены акций, опускавшейся за счёт информации о скорой продаже примерно на 15% от максимумов (в начале мая стоимость была 0,0525 рубля), а также дивидендную доходность на уровне около 3,3% за 2020 и около 12% за 2021 годы. При этом в 2021 году ожидается рост чистой прибыли банка практически в 4 раза: с 80,6 млрд до 322 млрд рублей.

Для россиян смена собственника акций с «Траста» на российских и зарубежных инвесторов ничего не изменила, так как в своей деятельности «Траст» не ориентируется на показатели доходности, у него другие цели. Правда, аналитики переживали, что собственниками акций станут компании, зарегистрированные в офшорах, это значит, что российский бюджет налогов от них не получит.

Первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев сказал о новых инвесторах следующее: «Там очень много крупных акционеров, больше пятидесяти процентов были международные институциональные инвесторы, из которых большая часть — новые для нас инвесторы. То есть на момент покупки они не были акционерами ВТБ». Информация не исчерпывающая.

Соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов добавил, что сделка вызвала большой интерес инвесторов и книга заявок «была подписана на весь объем предложения менее чем за час с момента запуска сделки». При этом «более половины совокупного спроса пришлось на иностранных инвесторов, среди которых преобладали инвестиционные фонды из Великобритании». Есть ощущение, что часть инвесторов готовилась к сделке загодя, очень уж быстро всё произошло.

Банку ВТБ придётся знакомиться с новыми держателями акций, но это не смена собственника или руководства, поэтому караван просто продолжает двигаться вперёд. Поучаствовали или нет нынешние топ-менеджеры в майской продаже, неизвестно. Хотя кто-то такую возможность предполагал, в частности, проговаривали об интересе к предмету главы ВТБ Андрея Костина.

Правительство России, которому сейчас принадлежит через Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 60,934% акций ВТБ, возможно, не в восторге от продажи пакета, поскольку последние стратегические решения в области финансов направлены, скорее, на консолидацию активов и деофшоризацию банковского сектора. Впрочем, если бы это было принципиально, можно было бы найти деньги на выкуп доли в пользу правительства в одном из фондов. Неизвестно ещё, как поведут себя иностранные инвесторы, когда банк перейдет на отечественный софт, согласно намеченной стратегии защиты информации.

«Траст» рулит

Пакет акций ВТБ «Траст» купил у «ФК Открытие» за 44,6 млрд руб. в конце 2020 года. Соответственно, можно было бы говорить о выгодной операции, проведенной топ-менеджерами банка. Но сам смысл существования банка непрофильных активов не предусматривает работу на извлечение прибыли. «Траст» не ведет банковской деятельности в привычном смысле слова. Получив при создании на баланс имущества и обязательств более чем на 2,1 трлн рублей, банк должен превратить их в деньги и вернуть в ЦБ. Задача государственной важности. После переоценки было решено, что «Траст» за 5 лет вернет в ЦБ РФ 482 млрд рублей, после чего прекратит своё существование. Учитывая, что банк регулярно декларирует убытки, нужно понимать, что поступление денег от продажи акций на баланс «Траста» позволит какое-то время продолжать действовать в прежнем русле.

Если верить информации в открытых источниках, по итогам 2020 года среднемесячные выплаты каждому из топ-менеджеров банка плохих активов «Траст» превысили 25 млн рублей, что на 407% больше, чем было годом ранее. Размер зарплаты рядовых сотрудников «Траста» также существенно вырос: со 167,1 тыс. до 314,4 тыс. рублей (то есть, на 88,2%), и это в период пандемии коронавируса, когда у всех кризис. Вероятно, проведение столь масштабной сделки позволит руководству «Траста» в очередной раз увеличить себе бонусы.

Центробанк РФ решение о продаже поддержал, ещё раз подчеркнув, что его политика не нуждается в корреляции с курсом российского правительства. Зачем бить по рукам собственного дитятю? Хотя об особом подходе ЦБ к собственным банкам предупреждал тот же Андрей Костин: «Появилась новая категория российских банков – банки, акционером которых является ЦБ РФ… Создание, конечно, системы банков, которыми руководит ЦБ, категорически противоречит любой логике и любым законам развития финансовой сферы, потому что регулятор не может и не должен, конечно, быть владельцем собственной банковской системы», — сказал он еще в ноябре 2017 года. Недавняя продажа акций «Трастом» как будто стала подтверждением этого тезиса.

Владимир Идейный