Скандалы: Всё по сценарию

Главным действующим лицом в истории о строительстве элитного ЖК «Прайм Парк» на Ленинградском проспекте остаётся Альберт Худоян, которому домашний арест не мешает разыгрывать свои комбинации

Генералы, взятки, офшоры, армянская диаспора, беглый «решала» Смычковский, дочерняя структура «Альфа-Групп» – всё перемешалось в истории о строительстве элитного ЖК на Ленинградском проспекте в Москве. Но главным действующим лицом в ней, по всей видимости, остаётся Альберт Худоян, которому двухлетний домашний арест не мешает разыгрывать заранее продуманную комбинацию. Уважаемая инвесткомпания как будто играет в ней вторую скрипку, но свою долю, безусловно имеет. Главное – купить погоны с большими звёздами, а дальше всё будет хорошо?

Правоохранительные органы занялись бывшим владельцем Optima Development вскоре после его сделки со структурами Германа Хана и Михаила Фридмана в 2019 году. Согласно проектной декларации, к концу того года акционеры «Альфа-Групп» уже были бенефициарами компании-застройщика ЖК «Прайм Парк». Как может получиться, что с учётом этого обстоятельства, а также финансирования стройки компанией А1, Худоян продолжает полностью рулить проектом? Если так, то уместно предположить, что сделка с банкирами служила одной цели – запутать следствие по делу о пострадавших инвесторах.

Если это была всего лишь рокировка, призванная прикрыть действия Альберта Худояна и Дмитрия Смычковского в отношении компании «Мэнзфилд», то можно сказать, что все элементы картины встают на свои места. Пока главный «герой» находится под домашним арестом, застройщик ЖК на Ленинградке продолжает продавать квартиры по договорам долевого участия. Знают ли покупатели о мутной истории с земельными участками, на которых возводятся дома? Вполне возможно, что нет. Знали ли об этом аналитики компании А1 в 2019 году? Теперь у следователей есть шанс ответить на этот вопрос.

Факты есть, проверки не было

В мае Генеральная прокуратура вернула на доследование уголовное дело в отношении трёх бывших силовиков, которых обвиняют в злоупотреблении полномочиями в деле против Альберта Худояна. Уволенные генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, а также их подчинённый следователь Александр Брянцев якобы пытались свести расследование на нет. Потерпевшей стороной в обоих уголовных делах признана компания «Мэнзфилд», интересы которой представляет бизнесмен Сергей Говядин. Через своего адвоката Артема Трошина он сообщил «Версии», что считает решение Генпрокуратуры закономерным.

«Мы уверены, что дело недорасследовано, потому что, по нашему мнению, не выяснены обстоятельства, которые имеют существенное значение. Один из таких моментов – переписка Александра Бирюкова, которая, насколько мне известно, имеется в материалах дела. К нашему удивлению, его собеседник и другие люди, как мы считаем, имевшие отношения ко всем этим обстоятельствам, были допрошены следствием по узкому перечню вопросов либо не были допрошены вообще», – говорит Артем Трошин. Конкретных фамилий он не назвал, но всё и так ясно.

Насколько можно судить, речь идёт о результатах осмотра телефона, принадлежащего Александру Бирюкову. Следователи обнаружили, что с 30 сентября по 14 октября 2019 года генерал общался в мессенджере Whatsapp с человеком, который был записан как «Хан Герман Борисович». Редакция ознакомилась с копией этого документа, из которого может следовать что генерал Бирюков не только созванивался и переписывался со своим собеседником, но и лично встречался с ним накануне принятия важных решений по уголовному делу в отношении Альберта Худояна. Мы полагаем, что правоохранительным органам будет несложно установить действительно ли номер этого собеседника принадлежит одному из акционеров «Альфа-Групп», тем более что телефон Германа Хана известен многим участникам процесса.

14 октября 2019 года – особенная дата. Именно в этот день подчинённый Бирюкова следователь Александр Брянцев подписал постановление о снятии ареста со спорных земельных участков, на которых ведётся строительство ЖК «Прайм Парк». И именно в этот день, судя по переписке в Whatsapp генерал Бирюков провёл одну из встреч со своим собеседником. Был ли у последнего при себе пухлый конверт или даже коробка из-под «Ксерокса», мы не знаем. Но эта встреча – лишь одно из многих странных «совпадений» в уголовном деле против бывших заместителей начальника следственного департамента.

Следователь с пачками валюты

Возвращая дело на дополнительное расследование прокурор посчитал, что в материалах отсутствуют признаки какого-либо корыстного сговора между Альбертом Худояном и силовиками. А как же полиграф? Среди материалов есть две справки о результатах опроса Бирюкова и Краковского с использованием «детектора лжи». Опрос проводили сотрудники Управления проверок ГУСБ МВД России, которые пришли к следующим выводам, цитируем: «уровень зафиксированных психофизиологических реакций Бирюкова А.А. указывает, что он давал указания своим подчинённым о подготовке документов в пользу обвиняемого Худояна А.А.; получал материальное вознаграждение за подготовку документов в пользу Худояна А.А.».

Опрос на полиграфе генерала Александра Краковского позволил сотрудникам ГУСБ МВД России сделать похожие выводы: «давал указания своим подчинённым о принятии решений в пользу обвиняемого Худояна А.А.; получал материальное вознаграждение за принятие решений в пользу Худояна А.А. (изменение меры пресечения и снятие ареста с земельных участков)».

Вопрос о снятии ареста с земельных участков под строительство ЖК «Прайм Парк» заслуживает отдельного рассмотрения. Альберт Худоян был задержан по обвинению в мошенничестве летом 2019 года. При этом с конца марта того же года финансовым инвестором ЖК стала компания А1. Примерно через полтора месяца после этого (с 17 мая 2019 г.), если верить источникам, ссылающимся на данные НЦБ Интерпола и МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, граждане Израиля Хан Г.Б. и Фридман М.М. стали бенефициарными собственниками компании «Адвентура Капитал Инк» (Ангилья). Именно эта компания является одним из учредителей ООО «Специализированный застройщик «Прайм Парк». Ранее владельцем Adventura Capital Inc. Был Альберт Худоян.

Если всё так, то в чьих интересах осенью 2019 года Краковский, Бирюков и Брянцев могли снять арест с прав на земельные участки? В интересах Худояна или владельцев «Альфа-Групп»? Или всех сразу? Если последнее верно, то значит ли это, что продажа Альбертом Худояном иностранных компаний носила фиктивный характер?

Здесь необходимо напомнить всю цепочку, по которой, как считает потерпевшая сторона, были выведены активы ЖК «Прайм Парк». В 2016 году компания «Мэнзфилд» вместе с Альбертом Худояном участвовала в деятельности ООО «Авиасити», имевшего в аренде 11 Га земли, предназначенной для строительства жилого комплекса на Ленинградском проспекте. По оценке следователей, активы ООО «Авиасити» на тот момент оценивались в сумму более 8 млрд. руб. В конце того же года ООО «Авиасити» без ведома компании «Мэнзфилд» создало ООО «Специализированный застройщик «Прайм Парк», которую,если верить информации в сети, возглавил один из родственников Худояна. Все активы перешли к этой компании. Далее выяснилось, что у «Авиасити», имелись незначительные долги на общую сумму около 500 млн. руб. перед тремя компаниями Одна из них – уже известная нам «Адвентура Капитал Инк», до весны 2019 года не чуждая Худояну. Вторая – также зарегистрированная на Ангилье «Арцина Инвестмент Корп», третья – ООО «Лидер» (Краснодарский край). По данным СМИ, конечным бенефициаром ООО «Лидер» в течение длительного времени был уже упомянутый нами Дмитрий Смычковский. По этим относительно небольшим долгам ООО «Авиасити»», по-видимому, в тайне от «Мэнзфилд» рассчиталась долями и имуществом ООО СЗ «Прайм Парк», которые оценивались в 8 млрд. руб., занизив их стоимость минимум в 16 раз.

Смычковский уже много лет живёт в Лондоне, в России он является фигурантом другого уголовного дела об особо крупной взятке сотрудникам правоохранительных органов. По версии следствия, партнёр Альберта Худояна заплатил 1 млн долларов нескольким высокопоставленным офицерам, в том числе бывшему руководителю ГСУ СКР по Москве Александру Дрыманову. Судя по публикациям в открытых источниках, взятка была передана силовикам за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), задержанного после перестрелки в ресторане на Родчельской улице.

В данный момент Смычковский находится в международном розыске, Россия уже много лет добивается его выдачи с территории Великобритании. Но вернёмся к ситуации вокруг ЖК «Прайм Парк». Ситуация зашла настолько далеко, что невольно думаешь: как бы не появился в ней кто-то вроде того же господина Кочуйкова или его друзей.

Второстепенные, но важные персонажи

К вопросу о корыстных мотивах бывшего генералов необходимо добавить следующее. Во-первых, такие мотивы не всегда выражаются в денежном эквиваленте – взятку могут принять и в качестве услуги, в том числе для родственников и друзей. Кроме того, необходимо напомнить, что сразу после возбуждения уголовного дела против Бирюкова и Краковского (весна 2020 года), сотрудники СКР провели обыски в том числе у их подчинённой Елены Москаленко. На тот момент она возглавляла в СД МВД РФ управление ведомственного процессуального контроля. При обыске в кабинете Москаленко были изъяты наличные на сумму 287 тыс. долларов США, ещё 124 тыс. долларов следователи обнаружили у неё дома.

«Елена Москаленко всю жизнь проработала на государственной службе, и вот у неё обнаружили более 400 тыс. долларов наличными. На вопрос о происхождении этих средств она отвечала путано: то ли накопления родителей, то ли собственные», – рассказывает Артем Трошин.

И вот тут вы, наверное, спросите каким образом Елена Москаленко связана с уголовным делом о хищении земельных участков ЖК «Прайм Парк»? Адвокат Сергея Говядина говорит, что она непосредственно участвовала в подготовке письма, которое показал представителю потерпевших некий Ашот, предложивший отказаться от претензий к Альберту Худояну. Здесь есть и действия, и деньги, предположительно полученные за них не в обход начальства. Но кто такой Ашот?

Всё по сценарию

Ранее Сергей Говядин сообщил, что незадолго до того, как Бирюков и Краковский забрали дело против Худояна из производства ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, к представителю потерпевшей стороны обратился некий человек, похожий на земляка Альберта Худояна. Он предложил Говядину отказаться от претензий к бывшему партнёру в обмен на компенсацию в 5 млн долларов (при том, что сумма ущерба по уголовному делу оценивается в сумму не менее 4,2 млрд. руб).

По словам бизнесмена, собеседник сообщил, что в случае отказа от этой «сделки», уголовное дело против Альберта Худояна может быть передано в федеральный следственный департамент. При этом арест со спорных земельных участков будет снят, а самого Худояна выпустят из СИЗО. В подтверждение своих слов Ашот якобы показал Сергею Говядину соответствующее письмо.

Личность Ашота следователи так и не установили, хотя фотографией Ашота и его телефонным номером следователи располагают. При таком раскладе силовикам надо было очень постараться, чтобы не найти этого человека. Но, как мы видим, этого до сих пор не случилось, а дальнейшее развитие уголовного дела в отношении Альберта Худояна проходило именно по тому сценарию, который обрисовал Ашот. Освобождение Бирюкова, Краковского и Брянцева из-под ареста «Коммерсант» назвал не иначе, как «сокрушительным поражением следственных органов».

Коллега Брянцева

Есть в этом деле и ещё один важный момент. Среди юристов, оказывающих услуги «Альфа-Групп», фигурирует человек по имени Геннадий Удунян – бывший следователь, который в своё время работал чуть ли не в одном кабинете с Александром Брянцевым. В августе 2011 года Удунян попал под внимание прессы после того, как незаконно вломился в офис одного из московских предпринимателей. Эта история вызвала большой общественный резонанс, прокуратура пришла к выводу об отсутствии у следователя оснований для проведения обыска, всё изъятое вернули законным владельцам. Старшему лейтенанту юстиции Геннадию Удуняну начальство устроило внеочередную аттестацию, которую он не прошёл, в результате чего был уволен из правоохранительных органов. И вот теперь уже в новом качестве он засветился в истории вокруг ЖК «Прайм Парк».

Надо ли говорить о том, что находящийся под домашним арестом Альберт Худоян, бывший следователь Геннадий Удунян и некий Ашот, чьей фамилии мы пока не знаем, очевидно, являются членами одной весьма сплочённой диаспоры, которая никогда своих не бросает?

«Когда началась история с генералами, Сергею Говядину предлагали встретиться с Удуняном под угрозой каких-то негативных последствий для уголовного дела. Высказывалось мнение, что он чуть ли не координировал ход расследования. По этим вопросам его допросили весьма поверхностно», – продолжает Артем Трошин. По словам адвоката, в деле против Краковского, Бирюкова и Брянцева есть и другие весьма странные совпадения, но их до сих пор никто не проверил. Представителей компании А1, которые курируют проект ЖК «Прайм Парк», следователи не допросили вовсе.

«Версия» будет и дальше следить за развитием этой истории. Пока мы можем лишь констатировать, что снятие ареста с земельных участков под строительство ЖК на Ленинградском проспекте явно нарушило права потерпевшей стороны в уголовном деле и сыграло в пользу Альберта Худояна и компании А1. Очевидно, что пока участки находились под арестом, девелопер не мог заключать договоры долевого участия с покупателями квартир, а теперь он спокойно продолжает привлекать дольщиков в своей проект вопреки наличию вокруг него сразу нескольких незавершённых уголовных дел. Неужели дополнительное расследование в отношении Бирюкова, Краковского и Брянцева снова пройдёт мимо фактов, лежащих на поверхности, и позволит спустить дело на тормозах?

Андрей Давыдов