 

Больше не вместе? Тимати заподозрили в расставании с Сафаровой

12.07.2021, 13:34, Разное
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Поклонники музыканта посчитали, что певец отправился отдыхать на Мальдивы с участницей телепроекта Адель Вейгель. Поводом для домыслов послужила несостыковка. Девушка рассказала, что улетела в Грецию, но дотошные россияне распознали на ее фото в соцсети номер мальдивского отеля.

Снимки и видео с Мальдив публиковал в своем инстаграм-аккаунте и артист. Это натолкнуло фанатов на мысль о том, что Тимати и Сафарова расстались. Кроме того, подписчики отметили, что Вейгель размещает в сторис видео из Греции, которые они ранее видели у другой участницы “Холостяка” Дарьи Погадаевой.

Состыковав все эти факты, россияне решили, что Катя Сафарова и Тимати больше не вместе, хотя и скрывают это от общественности. Они заявили, что с фото номера с райских островов вышло некрасиво.

В микроблоге Екатерины Сафаровой пользователи соцсети с сарказмом отметили, что пока она хвастается откровенными нарядами, ее возлюбленный отдыхает с Адель Вейгель. Многие пришли к выводу, что девушка попросту отбила у подруги завидного жениха.

Напомним, недавно Катя Сафарова улетела из Москвы в Испанию, где постоянно проживает. На вопросы о романе с Тимати девушка отвечать перестала. Однако официально о расставании рэпер и модель не высказывались.



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