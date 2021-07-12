 

Опекуны и попечители получили доступ к электронным медкартам детей на mos.ru

12.07.2021, 13:34, Разное
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Опекуны и попечители смогут в режиме онлайн прикрепить ребенка к детской или стоматологической клинике, получить доступ к его электронной медицинской карте.

“Для этого достаточно просто внести данные подопечного в личном кабинете на портале mos.ru — проверка законных прав пройдет в автоматическом режиме, после этого появится возможность подать электронные заявления”, – рассказала Ракова.

Подтвердить законные права опекунов и попечителей очень просто. Для этого нужно зайти в личный кабинет на mos.ru и ввести данные ребенка в разделе “Моя семья”, выбрав тип родства “Мой подопечный”. Сведения появятся в информационной системе московского Департамента труда и социальной защиты населения.

После этого информацию проверят. Опекуну или попечителю для онлайн-прикрепления ребенка к поликлинике нужно следовать инструкции.
Функция доступна для детей со столичным полисом ОМС и свидетельством о рождении, которое в Москве или за ее пределами после 1 октября 2018 года.

При наличии полной учетной записи пользователи могут получить доступ к электронной медицинской карте ребенка по упрощенной процедуре. Нужно авторизоваться на mos.ru, в разделе “Здоровье” выбрать услугу “Упрощенный доступ к электронной медицинской карте для пользователей с полной учетной записью”, отметить детей до 18 лет, чьи медкарты необходимо просматривать.

Если сведения о номере полиса общего медицинского страхования ребенка не были сохранены в личном кабинете, его нужно ввести в соответствующее поле. После поучения СМС-кода можно просмотреть электронную медкарту.



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