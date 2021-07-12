Мнение: Советская мечта

Видеомагнитофон, подключённый к цветному пузатому телевизору, коллекция иностранных фильмов, парочка кассет с порнухой в дальнем углу шкафа. Большой музыкальный центр, хорошая музыка к нему. Жигули шестёрка. Возможность «доставать» растворимый кофе, сносное мясо, иностранные ликёры, другие деликатесы. Джинсы, брюки-бананы, свитеры с рукавами «летучая мышь», прочая модная одежда.

В 1980-е такого набора материальных благ было вполне достаточно, чтобы «жизнь удалась». Десятилетием позже, в 1990-е, всё это резко подешевело и стало доступным каждому — в страну пришёл свободный рынок. Вместе с тем перезагрузка экономики, хаос перемен и гиперинфляция принесли новые проблемы — достойно оплачиваемая работа была далеко не у всех, многим не хватало даже на нормальную еду. Преступность достигла латиноамериканского уровня, а общая разруха позволяла наслаждаться жизнью разве что беззаботной молодёжи.

В нулевые к рулю нашей державы встал Владимир Путин. Отчасти благодаря его талантам президента, отчасти благодаря естественному затуханию поднятых в 1992 году волн, дела наладились — основные проблемы девяностых ушли в прошлое. Экономика ожила, бандиты подвымерли, началась спокойная и стабильная жизнь.

Примерно с середины нулевых и до настоящего момента включительно советская мечта легко доступна практически каждому, причём в куда как лучшем качестве. Вместо растворимого кофе можно купить кофе в зёрнах, причём он будет едва ли не дешевле. Вместо дешёвого шмурдяка — крафтовое пиво в розлив. Вместо жигулей — крепкую подержанную иномарку. Вместо аляповатых шмоток с ближайшего рынка — качественная одежда из условного Юникло. Даже фильмы теперь идут не как тогда, а в хорошем качестве и с профессиональным переводом.

Если бы мы выдернули советского инженера из 1985 года и перенесли его в 2021, он бы решил, что мы живём в раю — даже ещё не заходя в строительные гипермаркеты и радиомагазины. По шкале материального достатка, которая действовала на излёте СССР, россияне — просто богачи.

Вместе с тем счастья почему-то не наступает. Нам теперь недостаточно просто смотреть каждый вечер новый фильм, поджирая в процессе бутерброды с колбасой. Нам нужны развлечения подороже.

Корень проблемы известен. Человек — животное социальное, ему мало просто быть сытым. Человеку надо иметь определённый статус в обществе, быть «не хуже Сидоровых». У него перед глазами маячат соседи или сослуживцы, которые потребляют значительно больше материальных благ — держат две машины на семью, регулярно летают в отпуск за рубеж:

https://olegmakarenko.ru/tag/Сага о Сидоровых

Если бы соседи Сидоровы были бедными советскими инженерами, всё было бы в порядке — можно было бы чувствовать своё превосходство, приглашая их периодически в гости на совместный просмотр нового фильма. Беда в том, что они выкладывают на работе, зарабатывают нормальные деньги и тратят их на вещи, которые доступны уже далеко не всем.

Дополнительной боли добавляет инстаграм, в котором разные богатые сволочи катаются на яхтах, фотографируются в роскошных суперкарах и, вообще, всячески показывают своё материальное превосходство. Можно надеяться поднапрячься и догнать Сидоровых, однако догнать профессиональную инстаграмщицу, сидящую с бокалом мартини у окна частного самолёта, надежды нет никакой.

В СССР, кстати, была та же проблема. При Брежневе народ начал есть досыта, что стало огромным шагом по сравнению со сталинскими временами, однако счастливая безмятежность всё равно не накрыла страну. Плотник из Перми, поедая склизкую кашу в столовой, думал о номенклатурном работнике, у которого был доступ в специальные магазины с разными деликатесами.

Из всего вышеизложенного следует, что повышение доходов не делает людей счастливее — или, точнее, делает, но далеко не в той степени, как кажется на берегу. С 2000 года доходы среднего россиянина выросли (с учётом инфляции) в несколько раз, однако мало кто ощущает это на своём кошельке.

Доходы Пупкина выросли в 5 раз, но какая ему от этого радость, если у Сидоровых они тоже выросли в 5 раз, и Пупкин по-прежнему не может позволить себе их уровень потребления?