Преступления против истории

Как в РФ устанавливается монополия на «правильное» прошлое.

Количество законов, наказывающих за альтернативные точки зрения на советский период, и давление на независимых историков, правозащитников и журналистов неуклонно растет с 2012 года. Международная федерация за права человека (FIDH) проанализировала, как в РФ борются с историками и организациями, которые исследуют неудобные для власти темы.

Владимир Мединский, Сергей Иванов и Дмитрий Песков (справа налево) во время открытия второй очереди библиотеки при штаб-квартире Российского военно-исторического общества. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Международная федерация за права человека (FIDH) работает в области защиты прав человека с 1922 года, сейчас в нее входят более 190 независимых организаций из большинства стран мира. FIDH может подавать жалобы в Европейский комитет по социальным правам и консультировать Экономический и Социальный совет (ЭКОСОС) ООН. В июне FIDH опубликовала доклад о преступлениях против истории в России, в котором разобрала кейсы преследований за научную работу о преступлениях советского режима.

Основные выводы доклада — в том, что

«правильная история» СССР все чаще используется российскими властями для собственной легитимации.

Для этого чиновники создают постепенно псевдообщественные организации по защите исторической памяти, принимают законы, позволяющие давить на независимых исследователей, и монополизируют обсуждение прошлого. Официальная позиция по неприкосновенности советского прошлого окончательно укрепилась в 2020 году, после принятия поправок к Конституции. Так, РФ признала себя правопреемником СССР и защитницей памяти о подвигах Второй мировой. Однако курс на госмонополию на историю начался почти десятилетием раньше.

Дата-отдел собрал самое важное из доклада Международной федерации за права человека о преступлениях против истории в России.

Институциональное давление

Закон об НКО-иноагентах, принятый в 2012 году, стал одним из инструментов давления на независимые организации, занимающиеся историческими исследованиями и архивным делом.

В первую очередь, речь идет о «Мемориале»*, который занимается работой по сохранению памяти жертв политических репрессий в СССР. В реестр иноагентов включен Международный «Мемориал»* и его семь региональных отделений — Минюст посчитал, что сеть занимается политической деятельностью. Так, екатеринбургский «Мемориал»* в Екатеринбурге попал в реестр за мемориальные мероприятия, на которых организаторы огласили список жертв политических репрессий и осудивших их госорганов. В 2020 году отделение оштрафовали за отсутствие маркировки на плакате, который не числился на его балансе, но висел на частной акции, где мемориальцы работали волонтерами.

В реестре иноагентов в 2015–2016 годах был и музей «Пермь-36»*, владельцы которого собирались развивать музеи памяти по всей стране. От этой идеи пришлось отказаться из-за конфликта с администрацией пермского губернатора Виктора Басаргина о принадлежности музея. Сейчас управляющее ранее музеем независимое АНО ликвидировано.

Давление на историков происходит и в индивидуальном порядке. Среди тех, кто столкнулся с репрессиями или угрозами, Юрий Дмитриев, глава карельского «Мемориала»*, Давид Фельдман, профессор РГГУ, Александр Гурьянов, руководитель Польской программы в Международном «Мемориале»*, Кирилл Александров и другие.

Как власти преследовали историков за работу

Кого: Кирилл Александров

Откуда: Санкт-Петербургский институт истории РАН (Свято-Филаретовский православно-христианский институт с 2019 года)

За что: Диссертация о перешедших на сторону Германии советских военных

Как: Отказ в присуждении докторской степени

Фото: sfi.ru

Кого: Александр Гогун

Откуда: Берлинский университет имени Гумбольдта

За что: Сравнение членов «Единой России» с украинскими коллаборационистами в одной из книг

Как: Изъятие книги из продажи

Фото из соцсетей

Кого: Александр Гурьянов

Откуда: Польская комиссия правозащитного общества «Мемориал»*

За что: Исследование советских репрессий 1930–1940 годов, в т.ч. Катынского расстрела

Как: Угроза возбуждения уголовного дела

Фото из соцсетей

Кого: Юрий Дмитриев

Откуда: Карельское отделение общества «Мемориал»*

За что: Работа по увековечиванию памяти жертв репрессий в Карелии

Как: Уголовное преследование

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Кого: Андрей Жуков

Откуда: ФСБ

За что: Поделился в чате с военными историками результатами исследования названий и местоположений военных частей

Как: Уголовное преследование

Кого: Андрей Зубов

Откуда: МГИМО (до 2014 года), свободный исследователь

За что: Сравнение аннексии Крыма с аншлюсом Австрии в 1938

Как: Увольнение из МГИМО

Фото из соцсетей

Кого: Сергей Колтырин

Откуда: Медвежьегорский городской музей

За что: Критика работы Российского военно-исторического общества

Как: Уголовное преследование

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Кого: Андрей Петров

Откуда: Иркутский государственный университет

За что: Организация исторических прогулок по Иркутску

Как: Увольнение из ИГУ

Фото из соцсетей

Кого: Юрий Пивоваров

Откуда: Институт научной информации по общественным наукам

За что: Исследование политической системы России

Как: Уголовное преследование

Фото: polit.msu.ru

Кого: Михаил Супрун

Откуда: Северный Арктический Федеральный университет имени М.В. Ломоносова

За что: Исследование депортации немцев из СССР

Как: Уголовное преследование

Фото: narfu.ru

Кого: Давид Фельдман

Откуда: РГГУ

За что: Выступление на ТВ о Катынском расстреле

Как: Угроза возбуждения уголовного дела

Фото: Википедия

Кого: Ирина Флиге

Откуда: Санкт-Петербургский «Мемориал»*

За что: Работа в «Мемориале»*

Как: Исключение из президентской рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий

Фото из соцсетей

Кого: Себастьян Штоппер

Откуда: Берлинский университет имени Гумбольдта

За что: Публикации о брянских партизанах

Как: Внесение в список экстремистских материалов

Цензурный контроль

В РФ одним из инструментов цензуры над историками стал Федеральный список экстремистских материалов, который появился в 2007 году. Сейчас в нем около 5100 материалов, успешно оспорить включение в список смогли 106 раз.

Международная «Агора» находила среди экстремистских материалов как минимум 41 публикацию на историческую тему. Так брянский суд признал 6 постов в «Живом Журнале» немецкого историка Себастьяна Штоппера про брянских партизанах. В списке также можно найти исследование историка А.В. Окорокова о связях русской эмиграции с фашистами; переведенную на русский язык книгу Г. Пикера «Застольные разговоры Гитлера»; брошюры и исследования об Организации украинских националистов, Украинской повстанческой армии и Степане Бандере и сборники их внутренних документов.

По оценкам Международной федерации за права человека, масштабы скрытой цензуры в РФ трудно оценить. Историк Николай Копосов в интервью для доклада отметил, что с 2002 года из ведущих научных журналов исчезли публикации о спорных вопросах Второй мировой, в том числе о вине политической элиты СССР в разжигании войны.

В 2014 году в уголовном кодексе появилась регулирующая историческую память «‎мемориальная» статья 354.1 о реабилитации нацизма.

В двух случаях следствие увидело искажение памяти о Второй мировой в публикациях про причастность советской армии к военным преступлениям. Автомеханик из Перми Владимир Лузгин получил штраф в 200 000 рублей за ссылку на статью об истории Украинской повстанческой армии, которой он поделился в 2014 году, автор статьи утверждал, что СССР и Германия вместе напали на Польшу и развязали Вторую мировую войну. Сейчас жалоба Лузгина находится в ЕСПЧ. В 2018 году в Магадане возбудили дело против местного жителя за серию постов о военных преступлениях советской элиты.

Еще одно дело возбудили в 2020 году из-за сатирического рассказа Николая Горелова, блогера из Калининграда, написанного в 2014–2015 годах, но спустя пару месяцев закрыли из-за истекших сроков давности. В рассказе были фрагменты о преступлениях Красной армии против гражданского населения, монологи о влиянии победы во Второй мировой на сталинский режим и рассуждения на другие болезненные для нынешней власти темы.

Двум историкам грозили уголовные дела о реабилитации нацизма за исторические высказывания. В 2015 году внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили просил возбудить уголовное дело против Давида Фельдмана за выступление на российском ТВ о Катынском расстреле в 1940 году. Александр Гурьянов, руководитель Польской программы в Международном «Мемориале», в интервью FIDH сообщал, что ему тоже регулярно поступали угрозы о возбуждении дела по статье 354.1 за публикации о Катыни. Одну из них он получил от неназванного депутата Госдумы после высказывания против проведения конференции, организаторы которой отрицали виновность НКВД в массовых убийствах в Польше.

С 2014 года до суда по статье 354.1 дошли 26 дел, только один подсудимый получил оправдательный приговор за отрицание Холокоста.

Среди имеющихся в открытом доступе судебных решений авторы доклада нашли несколько обвинений за публикации о международных преступлениях СССР во время Второй мировой.

Весной 2021 года Госдума приняла ряд поправок к этому закону: криминализировано оскорбление чувств ветеранов ВОВ, в том числе и умерших, ввела гражданскую ответственность для компаний за оправдание нацизма и приравняла реабилитацию нацизма в интернете к преступлениям с отягчающими обстоятельствами. Эти поправки вступили в силу с 5 апреля.

По аналогичной статье КоАП 20.3 о публичном демонстрировании нацистской символики с 2014 по 2019 год административные наказания получили 9771 человек. В дополнение к штрафу или аресту у части осужденных по решению суда изъяли технику, на которой было совершено правонарушение. Авторы доклада находили в открытых судебных решениях дела, возбужденные из-за публикаций про немецкую и советскую пропаганды военного времени, сравнение Путина с Гитлером и тексты про историю нацистской Германии.

За высказывания об истории советского периода преследуют и по 282-й статье Уголовного кодекса о разжигании ненависти или вражды. С 2012 по 2019 год по этой статье обвинительные приговоры получили более 1500 человек, часть дел возбудили из-за исторических высказываний. Например, в 2009-м татарского активиста Рафиса Кашапова приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно за публикацию о насильственном обращении мусульман в христианство. В 2015 году он получил три года колонии за посты, в которых он обвинял Путина во вмешательстве на Украину и аннексию Крыма. Сейчас это дело находится в ЕСПЧ.

В 2019 году в силу вступила поправка, которая вывела разжигание ненависти, совершенное впервые, из-под уголовной ответственности и перевела в разряд административных правонарушений. За 2020 год административные наказания по этой статье получили 757 человек.

Против историков могут использовать и статью 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). По мнению Александра Верховского, директора Информационно-аналитического центра «Сова»*, этот состав может использоваться против исследователей событий чеченских войн.

ГОНГО-историки

Для обозначения организаций, которые созданы под видом НКО, но на самом деле преследуют цели, спускаемые правительством, широко используется термин ГОНГО (Government Non-Government Organizations). В ряде случаев ГОНГО-организации маскируются под полностью частные инициативы; в нынешней РФ они довольно часто не стесняются иметь правительство или президента в числе учредителей, а значит, напрямую выкачивать бюджетные деньги.

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