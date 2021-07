Евро-2020: как Адель, Ирина Шейк, Ксения Собчак, принцесса Евгения, Орландо Блум и другие болели за Англию и Италию

В ночь с воскресенья на понедельник в Лондоне прошел финальный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года. За кубок и звание чемпиона на стадионе Уэмбли сражались не на жизнь, а на смерть сборные Англии и Италии – исход игры после основного и дополнительного времени решила серия послематчевых пенальти. За ходом игры года следили все: от Кейт Миддлтон и принца Уильяма с сыном на VIP-трибуне до Ксении Собчак в итальянской фанзоне. Многие – в том числе и звезды – переживали за любимчиков, сидя у телевизора. Все они активно делились эмоциями в социальных сетях во время и после матча, поздравляя Италию и выражая слова поддержки Англии. HELLO.RU собрал фото и видео из Instagram-аккаунтов Адель, Риты Оры, Шэрон Стоун, принцессы Евгении, Ксении Собчак, Алексея Ягудина и других звезд.

Ксения Собчак

Круто находиться в стране, в которой люди сегодня чувствуют себя очень счастливыми!!! Так круто, что можно почувствовать эту энергию счастья со всех сторон. Подпитываемся и наслаждаемся, viva italia!!!

Адель

Мы так гордимся вами! Вы привезли нашу игру на родину и собрали нас всех вместе!

Принцесса Евгения

Кубок едет домой.

Кьяра Ферраньи

Браво, Италия! Мы чемпионы!

Орландо Блум

Англия, выше голову, мы очень вами гордимся! Вы – команда, которую мы любим, поддерживаем и уважаем. Наше время еще придет! И, конечно, поздравляю Италию.

Том Фелтон

Браво, Италия! Английская команда дала нам больше, чем просто повод для гордости.

Элтон Джон

Вперед, Англия!

Евгений Чичваркин

And we are waiting. For the miracle. For the miracle to come (“И мы ждем. Ждем чуда. Что придет чудо” — строчки из песни Леонарда Коэна Waiting for the Miracle).

Ирина Шейк

Шэрон Стоун

Bravo Italia!

Джери Холлиуэлл

Горжусь! Потрясающе!

Сара Фергюсон

Гарет Саутгейт (тренер сборной Англии) – супер-тренер. Так горжусь нашей командой.

Рита Ора

Кубок едет домой!

Бьянка Балти

Сильная Италия! То, что я живу в Америке, не отбирает у меня право выражать свое мнение. Это не измена своей стране. Любить – не значит похлопывать по спине, когда ты не прав. Любить – значит давать расти, всегда. Для меня любить Италию – значит видеть потенциал самой прекрасной страныв мире. Мечты сбываются.

Ева Герцигова

Великая Италия! Величайший Манчини!

Алексей Ягудин

Forza Italia! Гол! Терпеть!

Мирослава Дума

Вперед, Италия!

Сергей Полунин

Италия, ты лучшая! Поздравляю Манчини, Кьеллини, Бонуччи, Кьезу, Инсинье, всю команду и всю страну!