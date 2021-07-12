Олег Меньшиков рассказал о пережитой коме: “Жене сказали готовиться к худшему”

60-летний актер Олег Меньшиков стал новым героем авторской программы Светланы Бондарчук “Света вокруг света”. Для нее Олег Евгеньевич особенный гость хотя бы потому, что он редко дает интервью и не любит распространяться о личном. Светлана и Олег поговорили на разные темы: мода, его отношение к собственной популярности, работе в театре. Он также впервые рассказал о сложном периоде его жизни, когда он находился буквально между жизнью и смертью. HELLO.RU собрал самые яркие цитаты.

Про пережитую кому

Когда ты не расплескиваешь информацию, ты гораздо больше позволяешь себе анализировать. Я полгода назад неделю был в коме. Об этом действительно никто не знает кроме Насти и совсем ближнего круга. У меня была запланированная операция, при которой, как говорят, что-то пошло не так. Пошло не так до такой степени, что у меня упало давление, остановилось сердце и я неделю был в коме. Насте врачи (пользуясь случаем, нижайший поклон, с того света просто вытащили и уже не первый раз) говорили готовиться к худшему.

Это не была искусственная кома. Я не видел никаких тоннелей, никакого света. Я помню, что летал – был на каком-то корабле в космосе, на каких-то премьерах, на каком-то безумном спектакле с убийствами. К чему это я. Когда люди что-то долго рассказывают про кому, это не совсем правда, на мой взгляд. Потому что ты где-то там, летаешь, а вот что происходило с Настей за эту неделю… Она сидит у меня, потом едет домой, но она ни с кем не разговаривала, не могла подходить к телефону, потому что, ну, что говорить? У нее неделя без сна была. Потом, когда я пришел в себя, врачи боялись, что, может, мозги откажут, ноги, может еще что-то…

Прошло полгода и я понимаю, что у меня в голове немного произошел сдвиг. Не в смысле нормальности-ненормальности, а в смысле понимания и несколько другого отношения к тому, что с нами вообще здесь происходит. Не то чтоб переоценки ценностей, нет, но чуть-чуть другой взгляд возник, чуть другая интонация у жизни появилась. Если б я болтал на эту тему, я бы не осознал, у меня в башке не уложилось бы, я все уложил и очень правильные выводы сделал, на сегодняшний день действительно мне помогающие. Тогда все решили, что у меня ковид.

Олег Меньшиков с супругой Анастасией, сентябрь 2020 года

Олег Меньшиков, июнь 2021 года

О жене Насте и ее профессиональной реализации

Настя – актриса. У нее с этим делом не получилось, к сожалению. Тут и моя, не то чтоб вина… Она же еще была студенткой, когда мы начали встречаться, и все были уверены, ну, все будет у нее нормально, у нее Меньшиков муж. Потом она долго сопротивлялась, чтобы у нее через меня что-то получалось, и в итоге ничего. Я думаю, у нее и сейчас есть какой-то надлом, боль есть. Талантлива ли она? То, что мне говорили ее педагоги, это были очень высокие слова. А я видел один дипломный спектакль, мне тогда понравилось. Но я другими глазами смотрел. У нее безусловно есть способности – то, как она разговаривает, как мыслит… Для артиста очень важно мыслить, и мне кажется, что она в правильном направлении мыслит.

О себе в профессии

Я не режиссер, не артист. Я себя с какого-то времени начал называть театральным деятелем и мне это жутко нравится. Артистом, в принципе, надоедает быть, дорогие поклонники. Кому-то нравится эта мишура – дорожки, аплодисменты. А иногда думаешь, сидишь в гримерке – господи, чем я занимаюсь? Какие-то тексты… Почему я должен выходить на сцену… Это нормально. И это было всегда. Во-первых, я волнуюсь перед спектаклем, сколько бы я его ни сыграл. И это волнение надоедает – почему я должен волноваться? Конечно, когда происходит обмен зарядами энергии с залом, начинаешь понимать, зачем ты волнуешься, зачем выходишь на сцену.