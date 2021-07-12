Убийца-каннибал из Японии живет на свободе и мечтает снова убивать и есть людей

Сагава не знает, когда именно у него возникло влечение к человеческой плоти. Он говорит, что оно было с ним столько, сколько он себя помнит. Одно из его ранних детских воспоминаний было как его дядя, одетый в костюм монстра, шутит с ним и его братом.

В Японии живет человек, одержимый каннибализмом, который убил, расчленил и съел женщину в 1981 году и остался на свободе.

В интервью, которые он и сейчас раздает всем желающим, и написанных им нескольких книгах, он признается, что с тех пор бродит по улицам, не переставая думать о том, чтобы снова насладиться человеческой плотью.

Зовут этого монстра Иссэй Сагава, сейчас ему 72 года и для незнающего человека с виду он кажется обычным добродушным стариком. Но на самом деле он с самого детства имел психические отклонения, а особенно сильно у него проявилась страсть к поеданию человечины.

Сагава родился недоношенным и имел хрупкое здоровье, друзей у него не было, да он и не стремился к этому, будучи очень сильным интровертом.

Сагава не знает, когда именно у него возникло влечение к человеческой плоти. Он говорит, что оно было с ним столько, сколько он себя помнит. Одно из его ранних детских воспоминаний было как его дядя, одетый в костюм монстра, шутит с ним и его маленьким братом, засовывая мальчиков в большую кастрюлю и делая вид, что хочет их съесть. И он помнит, что это представление очень ему понравилось.

Когда Сагава пошел в школу, то однажды увидел обнаженную ногу одного из одноклассников и тут же ощутил, что она выглядит "очень аппетитно". В последующие школьные годы у него появились другие извращенные наклонности, к примеру он неоднократно насиловал собственную собаку.

Одноклассники и не подозревали, какое зло созревает рядом с ними, для них Сагава был просто тихим болезненным коротышкой, который все свободное время отдавал чтению книг.

Когда у него началось половое созревание, он, как и многие юноши, начал мечтать о красивых и популярных женщинах – певицах и киноактрисах, особенно ему нравилась американская кинодива Грейс Келли. Разница была лишь в том, что обычные юноши мечтают заняться сексом с этими женщинами, а Сагава хотел попробовать на вкус их плоть.

Когда Сагава поступил в Университет Вако в Токио, он уже больше не мог сдерживать свои порывы. В 24 года он начал искать себе жертву, предпочитая женщин европейской внешности. В какой-то момент он забрался в квартиру гражданки ФРГ, пока она спала и напал на нее.

Сагава мечтал отрезать от ее ягодиц куски плоти и съесть их, но женщина проснулся и оказала сильное сопротивление, а потом вызвала полицию. Полицейским Сагава ничего не сказал о своих намерениях, а богатый отец Сагавы тут же выплатил пострадавшей большую денежную компенсацию и та отозвала свое заявление.

В 1977 году Иссэй Сагава продолжил изучать литературу и поступил в Университет Сорбонна в Париже. Когда он оказался в городе битком набитым "аппетитными" европейками его мечты, он начал строить планы, как "охотиться" на них.

Самыми доступными ему показались проститутки и он, как признавался позже, каждую ночь хотел привести такую женщину в свою квартиру, убить и съесть ее. Однако каждый раз страх снова быть пойманным останавливал его от этого.

В 1981 году он придумал другой план и остановил свой выбор на одногруппнице по имени Рене Хартевелт. Однажды он пригласил ее в свою квартиру по адресу рю Эрланже, дом 10, под предлогом помочь ему с переводом стихотворений, заданных на дом.

Сагаве было уже 32 года и помимо его скрытой психопатии он сильно страдал от комплекса неполноценности, считая себя уродливым внешне и будучи очень худым и маленьким (его рост был всего 144 см). Рене была гораздо выше его ростом и физически была очень привлекательной и здоровой. Так что, помимо страсти к ее плоти, Сагава еще и мечтал "отнять у нее жизненную силу".

Не успела Рене зайти в его квартиру и сесть за стол, как он застрелил ее из пистолета. Впервые совершив нечто подобное, он испытал шок и даже хотел вызвать Скорую, но тут же приказал себе думать о том, что теперь он наконец получит все, о чем раньше мог лишь фантазировать.

Таким образом он изнасиловал труп Рене, а потом вооружился большим тесаком и начал резать ее тело, начав с ягодиц. Потом он отрезал одну ее грудь, часть плоти с лица и бедер, а потом начал есть мясо сырым или приготовленным на сковороде. То, что он не съел, он завернул в пакеты и положил в холодильник, чтобы съесть это в последующие дни.

По словам Сагавы, человеческое мясо оказалось очень мягким и у него отсутствовал запах. А на вкус оно было "как тунец".

Остатки трупа девушки Сагава упаковал в два чемодана и попытался избавиться от них в Булонском лесу, но кто-то заметил ночью подозрительного человека с тяжелыми чемоданами и вызвал полицию. Сагава был схвачен с поличным и сразу же признался в убийстве и каннибализме.

Спустя годы Сагава в одном из интервью утверждал, что его конечной целью было "лишь съесть ее", и что он не хотел "обязательно убивать ее". Он также описал свой импульс как "обычный фетиш" и заявил, что его желание пожирать плоть женщин является просто продолжением нормальных сексуальных желаний, которые "неканнибалы" испытывают к своим партнерам.

Когда Сагаву схватили в Париже, то его богатый отец – Акира Сагава снова вступился за своего чудовищного сына и нанял ему хорошего адвоката. Тот добился, чтобы Сагаву признали психически невменяемым и отправили не в тюрьму, а на лечение в психбольницу.

Через несколько лет Сагаву выслали в Японию, чтобы он продолжил там лечение в психбольнице, но японские врачи внезапно признали Сагаву полностью вменяемым. А так как уголовного дела против него во Франции в итоге не было заведено, то этот убийца и людоед оказался легально на свободе.

В 1986 году, когда Сагава вышел из больницы в Токио, в Японии был большой общественный скандал, но он не привел ни к чему, кроме как большой популярности каннибала. Сагаву стали часто приглашать на ТВ, одно время он работал колумнистом в газете, ресторанным критиком, а потом стал писать книги об убийствах.

Лишь в последние годы у Сагавы начались наконец проблемы с публикацией книг и поиском работы, так как его личность в эпоху Интернета стала известна всему миру и огромное количество человек ужасались тем, кто решался сотрудничать с Сагавой.

По словам Сагавы, он любил бродить по улицам и смотреть на женщин, мечтая о том, что он сделает с ними. Особенно это ярко проявлялось летом, "когда женщины носили более открытую одежду".

В 2013 году Сагава перенес инсульт, но это не отвадило его от его натуры. В одном из интервью он признавался, что недавно видел женщин "с действительно красивой попкой", и это заставило его подумать, что он хотел бы кого-нибудь съесть еще раз, прежде чем он умрет.