Затерянный город в джунглях

Затерянный в джунглях Амазонки брошенный людьми и разрушенный временем город, хранящий баснословные богатства и тайны – сюжет не одного приключенческого фильма. Однако это не просто легенды. В диких лесах Южной Америки до сих пор находят странные артефакты, которые дают основания полагать, что некогда на месте диких джунглей существовали могущественные государства. Не один десяток экспедиций, не одна сотня путешественников ушли в джунгли Амазонии, чтобы найти остатки давно исчезнувшей цивилизации.

Загадочный идол

Они оба были известны и знамениты. Генри Хаггард – писатель, чьими историческими и приключенческими романами о Древнем Египте, Африке и Америке зачитывалась Англия, полковник Перси Фосетт – путешественник, за плечами которого несколько экспедиций в джунглях Южной Америки. Им было о чём поговорить.

В заключении встречи писатель поставил на стол чёрную базальтовую статуэтку высотой 10 дюймов. Это была фигура человека, держащего пластину, испещрённую иероглифами.

– Я приобрёл её во время своего последнего путешествия в Бразилию, – сказал Хаггард, – показывал знакомым специалистам, но никто не смог расшифровать надпись. Может Вы раскроете её тайну.

Путешественник взял в руки статуэтку и словно ток пошёл вверх по его руке.

Фосетт показывал подарок экспертам из Британского музея, членам Королевского географического общества, но никто не смог даже сказать, на каком языке сделана надпись, осколком какой цивилизации является этот странный подарок. В конце концов Фосетт показал статуэтку экстрасенсу.

Медиум взял в руку фигурку, закрыл глаза и начал медленно говорить:

– Я вижу огромный континент, простирающийся от Африки до Южной Америки. Горы, поля, деревни, города. Я вижу храм. Старик-жрец берёт статуэтку и передаёт её молодому жрецу с наказом бережно хранить её и в своё время передать своему преемнику. Я вижу извержение вулкана. С неба падают камни и пепел. Огненная лава течёт на город. Город горит, рушатся величественные дворцы. Из храма выбегает жрец, неся в руке священного идола. Он спешит к пристани, где садится в лодку. Он плывёт на запад, где он и другие спасшиеся будут строить новый город.

Экстрасенс откинулся на спинку кресла, по его лицу тёк пот.

– Пожалуй, это как раз именно то, что Вам нужно, – сухонький старичок – служитель Национальной библиотеки Рио-де-Жанейро положил на стол перед Фосеттом рукопись, сильно попорченную временем.

Полковник взял в руки первый листок и прочёл: «Историческая реляция о неведомом и большом поселении, древнейшем, без жителей, кое было открыто в год 1753». В правом верхнем углу стоял штамп библиотеки «инв.№ 512».

Больше 10 лет бродил в бразильской сельве отряд португальцев. Отряд искал легендарные серебряные рудники Мурибеки. Кто найдёт их – станет богачом. Однако год проходил за годом, а цель оставалась всё такой же далёкой, как и 10 лет назад.

Однажды отряд вышел к подножию горной цепи. Горы были столь высоки, что казалось они достигали самих звёзд. Долго искали путешественники проход. Вечером начали разбивать лагерь, один из португальцев пошёл за хворостом и увидел оленя. Мясо! Еда! Однако олень прыгнул между скал и пропал. Так путешественникам открылся проход. Быстро собрав вещи, португальцы отправились к проходу и через три часа, оказавшись по другую сторону гор, увидели раскинувшийся внизу город. Не желая рисковать, начальник отряда приказал остановиться. Утром он послал разведчиков и те вернулись с известием, что город брошен.

Сохраняя осторожность, португальцы спустились вниз и вошли в город через огромные арочные ворота. Город был пуст уже много лет. Двухэтажные дома разрушены. В немногих сохранившихся зданиях не было ни мебели, ни каких-либо предметов, только гулкое эхо и стаи летучих мышей. В одном из домов нашли золотую монету. На одной стороне монеты был стоящий на коленях юноша, на другой лук, корона и стрела.

Путешественники вышли на центральную площадь. В её центре стояла чёрная колонна, увенчанная статуей. Вытянутой правой рукой каменный человек указывал на север. По окружности площади стояли обелиски, большая часть из которых были повержены и разбиты. На площадь фасадом выходило величественное здание, на портике которого была выбита фигура человека, обнажённого до пояса, увенчанного лавровым венком.

За площадью текла река, а по другую сторону реки – озёра, где плавали непуганые утки, которых путешественники ловили руками. Португальцы отправились вниз по реке и вышли к водопаду. Здесь они нашли десятки шахт, а при входе в шахты – куски серебряной руды. Один из входов был завален огромным камнем, на котором были выбиты непонятные письмена.

Разговор в Национальной библиотеке

Фосетт перевернул последнюю страницу.

– Это не подделка?

Сотрудник библиотеки отрицательно покачал головой:

– Исключено. Рукопись 1754 года – это точно.

– А это не может быть выдумкой?

– Маловероятно. Командир отряда был достаточно грамотным, чтобы написать отчёт, но не настолько, чтобы выдумать историю, изобилующую таким огромным количеством деталей.

– Автор установлен?

– Нет, – вздохнул сотрудник библиотеки, – в рукописи указано его звание Mestre de Campo (полковник), но имя утрачено. Скажу сразу, что имя адресата тоже неизвестно.

– И ещё, обратите внимание – старик указал пальцем в самый конец документа, – автор скопировал некоторые надписи в городе.

– Но это же не индейское письмо! – не сумел сдержать своего удивления Фосетт.

– Не индейское, – согласился собеседник, – кто-то видит в них финикийские буквы, кто-то латинские, кто-то египетские.

– А что было потом?

– Ничего. Документ ушёл в архив придворной библиотеки, где и был обнаружен спустя почти 100 лет, в 1839 году, и передан Бразильскому историческому и географическому институту, и уже потом попал к нам.

– И никто не пытался найти город? – удивился полковник.

– Ну почему же. В 1841 году институт организовал масштабную дорогостоящую экспедицию. Результат – пять лет бесплодных скитаний по джунглям.

Фосетт поднялся.

– Спасибо, Вы мне очень помогли. Я найду этот город.

– Это будет очень трудная и опасная экспедиция, – старик с сомнением покачал головой.

– Я знаю.

– Тогда желаю Вам удачи.

На пути в город Z

Фосетт начал кампанию по изысканию средств для поисков таинственного города Z, как назвал его путешественник. На стороне полковника были рукопись из библиотеки Рио-де-Жанейро, его вера в успех экспедиции и слава исследователя джунглей Амазонки. Он сумел привлечь на свою сторону Королевское географическое общество, Американское географическое общество и музей американских индейцев, заручился поддержкой от нескольких крупных лондонских финансистов.

Фосетт не планировал масштабную экспедицию, планируя взять с собой только своего 20-летнего сына Джека и его лучшего друга Рэли Раймела. Своё решение Фосетт объяснял так: «Маленькому отряду проще прокормиться в джунглях, а при встрече с индейцами те в группе из трёх человек не увидят угрозы и легче пойдут на контакт».

В январе 1925 года от пристани в Хобоконе (штат Нью-Джерси) отчалил пароход «Вобан». Лайнер шёл в Рио-де-Жанейро. Стоящие на пристани репортёры делали снимки, восторженные провожающие махали руками. Стоящие на палубе «Вобана» Фосетт, Джек и Рэли махали в ответ. Фосетт снял шляпу и закричал: «Мы вернёмся! И мы найдём, что ищем!»

Они не вернулись.

Исчезнувшие в джунглях

Фосетта долго искали. Были организованы три официальные и несколько самодеятельных экспедиций. Каждая возвращалась со своей версией судьбы Фосетта и его спутников, однако ни одна не нашла никаких следов ни затерянного в джунглях города Z, ни пропавших путешественников.

Отчасти в этом был виноват сам Фосетт. Полковник более чем кто-либо понимал опасность своего путешествия, поэтому держал маршрут экспедиции в тайне и в прощальном письме настаивал, чтобы никто не пытался его найти. «Если нам не удастся вернуться, – писал он, – я не хочу, чтобы кто-либо из-за нас рисковал своей жизнью».

Последнее слово полковника Фосетта

«Пробьемся ли мы, возвратимся ли назад или ляжем там костьми, несомненно одно: ключ к древней тайне Южной Америки и, возможно, доисторического мира будет найден тогда, когда эти старые города будут разысканы и открыты для научного исследования. Что эти города существуют – я знаю». (П. Фосетт).