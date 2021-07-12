“За майбутнє” призвала не списывать со счетов долги у пенсионеров и малообеспеченных

В политической силе заявили, что с 6 июля в соответствии с приказом Минюста с банковских счетов граждан долги будут списывать автоматически.

“Даже с социальных карт, на которые начисляются пенсии, стипендии и зарплаты. Таковы правила новой системы исполнительного производства, которую ввела власть, – сказано в заявлении. – Правительство уверяет, что счета должников будут арестовывать только после решения суда. Однако, по официальным данным, для этого достаточно документа от нотариуса. Перегруженные делами суды вряд ли будут тщательно рассматривать каждое из почти 400 тыс. дел по коммунальным долгов. Скорее всего, решение в пользу ареста счетов будут поставлены на поток”.

Партийцы отметили, что, по официальной статистике, каждый десятый украинец не может найти работу и больше половины граждан сегодня живет за чертой бедности.

“Погашать долги нужно. Это крайне важно для нормальной работы местных, особенно городских бюджетов. Те, кто имеет стабильный доход выше средней зарплаты по экономике, должны платить по долгам. Однако украинцы, которые хотят, но физически не могут оплачивать счета, имеют много вопросов к правительству. Разве это правильно, что государство загоняет законопослушных граждан в ловушку потому, что рост тарифов намного опережает увеличение пенсий и социальной помощи?” – сказал лидер партии “За майбутнє”, народный депутат Игорь Палица.

В партии потребовали от правительства приостановить действие приказа о внедрении этой системы и назвали ее “антисоциальной”.

“Автоматическое взыскание долгов в коем случае не должно касаться пенсионеров и малообеспеченных людей, у которых пенсия и соцпомощь – это единственное средство существования. Чтобы уменьшить задолженность за коммуналку, государство должно расширить доступ граждан к субсидиям и не допустить роста тарифов осенью. По состоянию на май 2021-го украинцы задолжали за коммуналку более 82 млрд грн. Эксперты считают, что главным фактором роста задолженности является неспособность значительной части населения платить по действующим тарифам. По прогнозам, осенью этого года тарифы могут вырасти еще на 30–40%”, – подытожили в партии “За майбутнє”.

—