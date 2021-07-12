 

“Сука”. Экс-участница “ВИА Гры” предстала в смелом секси-образе

12.07.2021, 12:52, Новости дня
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“Сука”, – написала она.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

Подписчики отреагировали на фото.

“Роскошная девочка, можно наслаждаться целый день фото”, – заявил photonewsdneproblast.

“Шикардос”, – отметил kkpvx.

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе “ВИА Гра” в 2013 году после победы на проекте “Хочу к Меладзе”. Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя артиста – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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