 

Задержаны валютные мошенники, которые при побеге на автомобиле сбили полицейского – прокуратура

12.07.2021, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Задержаны валютные мошенники, которые обманули киевлянина на $46 тыс. и совершили наезд на полицейского во время побега”, – говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что женщина и ее сообщник договорились с киевлянином об обмене американской валюты на украинскую “по выгодному курсу”, но в машине во время сделки передали ему сумку с сувенирными гривнами.

“Выходя из автомобиля, потерпевший увидел, что вместо денежных средств ему предоставили сувенирные купюры и потребовал вернуть ему деньги. В свою очередь, злоумышленники быстро сорвались с места и пытались на автомобиле скрыться с места совершения преступления. Во время преследования сотрудниками полиции женщина, которая находилась за рулем, повредила несколько припаркованных автомобилей и совершила наезд на полицейского, тем самым нанеся последнему телесные повреждения”, – рассказали в ведомстве.

Женщину задержали, а ее сообщник “выбежал из автомобиля и скрылся”.

“В течение суток правоохранителям удалось установить личность сообщника и задержать его на территории Днепропетровской области. […] Часть украденных у потерпевшего средств изъято”, – отметили в прокуратуре.

Обоим задержанным объявили подозрение по ч. 5 ст. 186 (грабеж в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины, а женщине – еще и по ч. 2 ст. 345 (насилие по отношению к сотруднику правоохранительного органа).

Обоих подозреваемых суд отправил под стражу с альтернативой залога 688 тыс. грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / В Приморье экспортерам начали предлагать новую услугу для продвижения на рынках США и Европы

16.04 / В Ивано-Франковске формируют отряд добровольцев на случай российского вторжения

15.03 / Министр труда Словакии подал в отставку на фоне «цирка»

01.07 / МИД России: за рубежом голосование по поправкам пытаются дискредитировать

07.04 / Продажи автомобилей Geely в РФ выросли на 85% в марте

31.10 / Гринвальд – профессиональные лжецы из спецслужб США промывают американцам мозги «российским вмешательством»

21.07 / В США собрались вводить санкции против атакующих исследования о коронавирусе хакеров

09.06 / Продажи новых автомобилей Great Wall в Китае выросли на 6,2%

30.07 / Хетчбэк Mini One подорожал в РФ на 30 тыс. рублей

18.05 / NBC – «тикающая бомба» — всплеск популярности букмекерских контор в США принимает угрожающие масштабы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика