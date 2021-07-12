Задержаны валютные мошенники, которые при побеге на автомобиле сбили полицейского – прокуратура

“Задержаны валютные мошенники, которые обманули киевлянина на $46 тыс. и совершили наезд на полицейского во время побега”, – говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что женщина и ее сообщник договорились с киевлянином об обмене американской валюты на украинскую “по выгодному курсу”, но в машине во время сделки передали ему сумку с сувенирными гривнами.

“Выходя из автомобиля, потерпевший увидел, что вместо денежных средств ему предоставили сувенирные купюры и потребовал вернуть ему деньги. В свою очередь, злоумышленники быстро сорвались с места и пытались на автомобиле скрыться с места совершения преступления. Во время преследования сотрудниками полиции женщина, которая находилась за рулем, повредила несколько припаркованных автомобилей и совершила наезд на полицейского, тем самым нанеся последнему телесные повреждения”, – рассказали в ведомстве.

Женщину задержали, а ее сообщник “выбежал из автомобиля и скрылся”.

“В течение суток правоохранителям удалось установить личность сообщника и задержать его на территории Днепропетровской области. […] Часть украденных у потерпевшего средств изъято”, – отметили в прокуратуре.

Обоим задержанным объявили подозрение по ч. 5 ст. 186 (грабеж в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины, а женщине – еще и по ч. 2 ст. 345 (насилие по отношению к сотруднику правоохранительного органа).

Обоих подозреваемых суд отправил под стражу с альтернативой залога 688 тыс. грн.

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