Станислав Черчесов: «Готов возглавить сборную Англии»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил желание возглавить сборную Англии по футболу. Специалист считает, что у него есть много полезных идей и наработок, которые помогут англичанам победить на следующем турнире.

«Англичане в финале показали совсем не тот футбол, который я от них ждал. Сделали быстрый гол и трусливо сели у своих ворот. Можно было победить, можно было нет. Англии нужен полевой командир и я готов им стать. Саутгейт хоть и офицер ордена Британской империи, но по нашим меркам он все же ефрейтор. Он не был на войне, не тренировал «Спартак», не представляет, что это такое. Ошибки Саутгейта очевидны и я готов их исправить. В команду нужно взять высокого столба типа Дзюбы и убрать всех чёрненьких, которые не умеют бить пенальти. Могу приступить к исполнению в любой момент и гарантирую, что вся работа будет выполнена полностью», — сказал Черчесов.

Специалист считает, что конкуренция на пост главного тренера сборной Англии будет высока, но при этом в мире не так много реальных кандидатов на этот пост.

«Конечно, Англию может возглавить любой, но если не я, то подумайте кто. Иначе зачем все это было нужно нам всем?», — добавил Станислав Черчесов.

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