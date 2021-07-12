В Милане во время празднования победы сборной Италии пострадали 15 человек

По меньшей мере 15 человек получили повреждения различной степени тяжести в Милане во время празднования победы сборной Италии над командой Англии в финале чемпионата Европы по футболу, трое из них попали в больницу.

Травмы болельщики получили на центральной площади Дуомо, где собрались тысячи людей. Один из госпитализированных получил тяжелое ранение в области живота из-за сработавшего пиротехнического устройства, другой из-за той же пиротехники потерял три пальца на руке, а третий получил повреждение в области груди от удара об ограждение, передает ТАСС со ссылкой на газета «Коррьере делла сера».

В восточной части города злоумышленники отобрали телефон у двух болельщиков, полиция уже задержала их. В Милане фанаты отмечали победу всю ночь, многие из них купались в городских каналах, забирались на памятники и общественный транспорт.

В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Англичане Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать пенальти, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков. Футбольная ассоциация Англии (FA) осудила таких болельщиков в и призвала наказать виновных.

Напомним, капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини после победы команды в финале чемпионата Европы лег спать в кровать с чемпионским кубком.