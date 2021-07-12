Юристы предупредили о рисках попасть в тюрьму из-за недвижимости

Юристы из РФ предупредили о существующих рисках попасть в тюрьму из-за вопросов недвижимости. По их словам, люди часто совершают уголовные преступления, но даже не понимают, что их действия являются незаконными. В качестве примера специалисты привели получение «липовой» регистрации или же желание оформить налоговый вычет.

Люди, которые арендуют квартиры, иногда не могут договориться с владельцем жилья о регистрации по месту жительства. Если отсутствует данный документ, то они решают «купить» его, найдя соответствующее предложение в интернете. В то же время нарушители даже не подозревают, что на руки получают подделку. Последующее применение этого документа образует состав преступления. Санкция 327 статьи УК – арест на срок до шести месяцев или же штраф в размере 80 тысяч рублей.

Нередко люди совершают налоговые преступления. Суд может квалифицировать, как мошенничество попытку получить налоговый вычет по НДФЛ, если на это отсутствовали всяческие основания. Здесь работает 159 статья УК РФ.

Те, кто хочет оформить ипотеку, но у них нет средств для первого взноса, нередко обманывают банк, поэтому указывают в договоре завышенную сумму. Стоимость объекта недвижимости увеличивается на 10-20%. Далее продавец выдает покупателю расписку, где указывает, что получил на руки в полном объеме первоначальный взнос. Оставшиеся деньги предоставляются банком в форме кредита.

В итоге продавец получает все деньги, а покупатель оформляет сделку без первоначального взноса. Если эти нарушения вскроются, то заемщик может столкнуться с серьезными проблемами, пишет портал «Политэксперт».