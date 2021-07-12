 

Марина Зудина посоветовала Юлии Меньшовой, как ей пережить смерть отца

12.07.2021, 12:46, Разное
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Актриса Марина Зудина написала комментарий под постом Юлии Меньшовой в Instagram, выразив свои соболезнования по поводу смерти ее отца. Вдова Олега Табакова призналась, что «время лишь затягивает раны».
Накануне Юлия Меньшова выразила благодарность поклонникам, коллегам и представителям СМИ, которые разделили утрату ее семьи. Дочь Владимира Меньшова постаралась утешить Марина Зудина. Она, потеряв любимого супруга, уверена, что родные люди хотели бы, чтобы живые и дальше продолжали радоваться жизни. По мнению вдовы Павла Табакова, их должно утешать то, что режиссеры прожили ярко, честно и долго. Артистка призналась, что «время не лечит, а только дает осознание того, что мы потеряли».

Марина Зудина убеждена, что вместе с отцом Юлии Меньшовой ушла целая эпоха, которая была ориентиром для многих поколений. Актриса поблагодарила Владимира Меньшова за его талант и то, как он бескомпромиссно относился к профессии.

Режиссер фильма «Москва слезам не верит» ушел из жизни из-за последствий перенесенного COVID-19. До 82-летия известный деятель кино не дожил несколько месяцев.

Источник: www.5-tv.ru



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