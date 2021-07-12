Москва возобновила прием заявок на субсидии для бизнеса

Подать заявку на возмещение расходов за участие в выставках, продвижение товаров и услуг в Сети, на комиссии при использовании сервисов по доставке еды, на работу с маркетплейсами можно с 12 июля по 6 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Кроме того, работающие по франшизе предприниматели могут получить компенсацию расходов на уплату процентов по кредитам, приобретение оборудование, лизинг, оплату коммунальных услуг, паушального взноса и роялти.

Также столица возобновила прием заявок на получение субсидий на создание нового продукта и от компаний-экспортеров. Заявление можно подать до 1 сентября и 12 августа соответственно.

Москва активно оказывала помощь бизнесу в разгар пандемии. В прошлом году столица утвердила программу из 14 субсидий и грантов.

Поддержка предпринимателей продолжилась в 2021 году. Сейчас столичному бизнесу доступно уже 17 субсидий и грантов.

Подать заявку можно через сайт mos.ru и сервисы Московского инновационного кластера. Узнать больше информации и направить заявление на получение финансовой помощи малому и среднему бизнесу можно на сайте cashback.moscow.business.

С начала 2021 года столичному бизнесу одобрено 500 заявок на поддержку в качестве субсидий и грантов. Из общая сумма – почти 560 миллионов рублей. Наиболее востребованными стали компенсации по экспортным контрактам, франшизе и за участие в выставках.