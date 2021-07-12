 

В Москве на “Острове Мечты” открылся яхт-клуб

12.07.2021, 12:40, Разное
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Пандемия коронавируса и жаркое лето в Москве доказали, казалось бы, очевидный факт – необходимо строить как можно больше современных, комфортных зон отдыха на свежем воздухе, в идеале – непосредственно у воды. Московские власти, безусловно, учитывают пожелания горожан и прикладывают огромные усилия для качественного благоустройства российской столицы. Отрадно, что частные инвесторы тоже не остаются в стороне и поддерживают ключевые проекты, отвечающие всем требованиям качества столичного уровня.

Современные яхтенный клуб Dream Island Marina
и лодочная станция распахнули свои двери перед посетителями в минувшее воскресенье, 11 июля. На берегу Москвы-реки в северном ландшафтном парке “Острова Мечты” для жителей и гостей города открылась новая зона отдыха. Генеральный директор тематического парка Борис Пищик уверен, что яхт-клуб органично впишется в природный ландшафт местности.

“Он станет еще одним значимым объектом парка и расширит развлекательную географию кластера за счет водных активностей. Яхт-клуб органично вписывается в природный ландшафт и дополняет рекреационную инфраструктуру столицы”, – отметил Пищик.

Он также подчеркнул, что Dream Island Marina сможет привлечь большое количество посетителей за счет удачного расположения, предлагаемых спортивных и досуговых услуг, а также высокого качества инфраструктуры. Например, москвичи и гости столицы смогут насладиться прогулкой по реке на лодках и катамаранах. После чего – отведать мороженое в кафе на берегу.

В день открытия с 14:00 стартовала праздничная программа с веселыми мастер-классами и шоу от аниматоров. Позже в яхт-клубе появится вейк-парк с двумя реверсивными лебедками, где можно научиться кататься на водных лыжах или доске. Посетителям будут доступны буксировочные катера для тренировок по вейк-серфингу. Для детей начнет работу парусная школа по обучению основам водного спорта.

Отметим, что Dream Island Marina – это единственный современный яхт-клуб в центральной части акватории Москвы. Его порт стоит у истока масштабной глубоководной системы европейской части России, протяженность которой составляет 6,5 тыс. км.



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