 

СМИ: Стефания Маликова встречается с хоккеистом-миллионером

12.07.2021, 12:08, Разное
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21-летняя дочь Дмитрия Маликова Стефания встретила новую любовь. Популярный блогер и выпускница МГИМО закрутила роман с восходящей звездой хоккея, самыми молодым членом сборной России, нападающим клубом НХЛ Minnesota Wild 24-летним Кириллом Капризовым. Во всяком случае, в этом абсолютно уверены фанаты спортсмена и фолловеры Стефании. Вывод интернет-пользователи сделали просто – они сопоставили фото, которые молодые люди публикуют в своих социальных сетях.

Стефания и Кирилл сейчас отдыхают на Алтае, и оба делятся впечатлениями в Instagram. Причем, как отметили внимательные фолловеры, некоторые фотографии хоккеиста и девушки сделаны в одних и тех же местах. Впрочем, общих снимков влюбленных пока нет, да и отвечать на комментарии о романе ни Кирилл, ни Стеша не стали.

Стефания МаликоваКирилл КапризовСтефания Маликова

Предполагаемый новый возлюбленный Стефании Маликовой – уже довольно успешный и известный спортсмен. Кирилл Капризов родился в Кемеровской области, на коньки встал в Новокузнецке, а уже в 2015 году, когда ему было 18 лет, попал в команду Миннесота Уайлд, входящую в НХЛ.

В его копилке немало наград: он серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года, бронзовый призер того же турнира 2017-го и 2019-го годов, обладатель престижного Кубка Гагарина, а также автор победного гола на олимпиаде в Пхёнчхане, который принес нашей сборной золото в 2018 году. На тот момент он был самым молодым членом сборной страны. Сейчас Капризов, кличка которого Dollar Bill Kirill (Долларовый Кирилл), получает около миллиона долларов за сезон. Но, как говорят в спортивных кулуарах, клуб собирается подписать с Кириллом долгосрочный контракт, так что его гонорар может повыситься до восьми миллионов долларов в год.

Кирилл Капризов

Напомним, что Стефания Маликова – старший ребенок народного артиста РФ Дмитрия Маликова и его жены Елены в этом году закончила факультет журналистики МГИМО. Девушка предпочитает не афишировать свою личную жизнь, но известно, что она встречалась с сыном экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева Леонидом. Молодого человека пророчили девушке в мужья, называли женихом, но в 2019 году Стефания удалила все совместные фото с Леонидом из своего Instagram.



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