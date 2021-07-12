 

В Украине за сутки утонуло рекордное число человек

12.07.2021, 11:58, Новости дня
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По информации спасателей, с начала текущего месяца на водоемах погибли 124 украинцев, из них 16 детей.

“Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику. Однако, даже такая неутешительная ситуация не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения”,- говорится в сообщении.

Всего с начала недели зафиксировано 94 смерти на воде (из них 12 детей), с начала месяца – 124 смерти (из них 16 детей), с начала года – 665 смертей (из них 17 детей).

Сообщается, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в запрещенных для этого местах и в нетрезвом состоянии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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