Телескоп Hubble заснял яркое звездное скопление в созвездии Скорпиона

Скопление NGC 6380 находится примерно в 35 тыс. световых лет от Земли в созвездии Скорпиона. Очень яркая звезда в верхней части изображения – это HD 159073, которая находится всего в 4 тыс. световых годах от Земли.

Это изображение было получено с помощью широкоугольной камеры Hubble Wide Field Camera 3, которая может снимать относительно большие участки неба с высокой степенью детализации.

Первоначально это скопление обнаружил Джеймс Данлоп в 1826 году и назвал его Дан 538. В дальнейшем его заново открывали еще несколько астрономов, но все они считали NGC 6380 рассеянным звездным скоплением. Только в 1950 году астроном Дэвид Теккерей понял, что это на самом деле шаровое скопление.

В отличие от рассеянных звездных скоплений, которые располагаются в галактическом диске, шаровые находятся в гало; они значительно старше, содержат гораздо больше звезд, обладают симметричной сферической формой и характеризуются увеличением концентрации звезд к центру скопления.

Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства и входит в число больших обсерваторий NASA.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космическими объектами.

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