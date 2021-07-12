“У себя в стране нет счастья?”, “Нехрен возвращаться!”. Собчак разозлила подписчиков роликом из Италии

“Круто находиться в стране, в которой люди сегодня чувствуют себя очень счастливыми! Так круто, что можно почувствовать эту энергию счастья со всех сторон. Подпитываемся и наслаждаемся. Вива, Италия!” – написала она.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

“А у себя в стране нет счастья?” – спросил mishutka_z.

“Так и оставайся там уже! Нехрен возвращаться!” – заявила allaschm.a.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

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