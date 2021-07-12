Автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в собственном авто
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Блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в собственном автомобиле вместе с подругой Татьяной Игушиной в Выборгском районе Ленинградской области.
Трагедия произошла в воскресенье после того, как Куренбин на Porshe врезался в линии электропередачи, передает «Пятый канал».
По словам очевидцев, машина на большой скорости улетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Иван Куренбин был мастером спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам и многократным победителем дрифт-соревнований. Он также владел отелем в Санкт-Петербурге.
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