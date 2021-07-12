 

Российских дипломатов временно перевели из Афганистана в Узбекистан

12.07.2021, 11:56, Новости дня
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Сотрудники российского генконсульства в Мазари-Шарифе, работавшие в афганском городе Хайратон, по соображениям безопасности временно переведены в Узбекистан, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«В Хайратоне, поскольку он в подвешенном состоянии, мы для того, чтобы не рисковать безопасностью наших сотрудников, временно их вывели на территорию Узбекистана», – сказал он, передает ТАСС.

Согласно информации консульского информационного портала, прием граждан сотрудниками генконсульства временно осуществлялся в Хайратоне, который также расположен в провинции Балх, как и Мазари-Шариф.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. На прошлой неделе силам безопасности Афганистана удалось остановить талибов в Кандагаре.

9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. 



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