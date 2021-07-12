БК «Химки» отказался играть в Единой лиге ВТБ

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» не смог подать заявку на участие в Единой лиге ВТБ из-за отсутствия финансирования, в сезоне-2021/22 сыграют 12 команд вместо 13, сообщается на сайте турнира.

В понедельник прошел совет Лиги ВТБ, на котором был утвержден состав участников, формат и регламент чемпионата на сезон-2021/22. «Химки» не подали заявку на участие в турнире в установленный срок, передает РИА «Новости».

Таким образом, в сезоне-2021/22 сыграют следующие 12 команд: ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), УНИКС (Казань), «Нижний Новгород», «Зелена-Гура» (Польша), «Парма» (Пермь), «Автодор» (Саратов), «Калев» (Эстония), «Енисей» (Красноярск), «Астана» (Казахстан), «Цмоки-Минск» (Белоруссия).

«Химки» выступали в Единой лиге ВТБ с начала создания турнира. В сезоне-2010/11 подмосковный клуб стал чемпионом Лиги ВТБ.