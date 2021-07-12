 

Омбудсмен Кузнецова призвала в вопросе отмены ЕГЭ прислушаться к детям

12.07.2021, 11:52, Разное
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Омбудсмен Анна Кузнецова в ходе интервью призвала прекратить многочисленные споры, связанные с темой ЕГЭ. Она считает, что нужно предлагать конкретные решения, отвечающие актуальным запросам детей.
По словам Кузнецовой, необходимо бороться не «за» и «против» проведения государственного экзамена. Базовым фактором в принятии итогового решения должны быть, прежде всего, запросы и интересы учеников. В связи с этим важно предлагать конкретные шаги, а не беспочвенно спорить.

В последнее время постоянно обсуждается тема возможной отмены ЕГЭ. Одни говорят, что это нужно сделать, другие – выступают против такого решения. Кузнецова считает, что необходимо работать слаженно, а не пытаться проводить любого рода эксперименты. По словам омбудсмена, не получится разработать и быстро внедрить новую систему оценки знаний выпускников, а потом резко передумать и отменить ее, пишет портал «Политэксперт».

В то же время с Рособрнадзоре не собираются отменять ЕГЭ, но в ведомстве готовы пересмотреть условия проведения экзамена. По словам представителей госструктуры, система оценки знаний учеников должна быть объективной и независимой.



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