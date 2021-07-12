BFM TV – клир клиром вышибают — ради поимки фальшивых священников итальянские карабинеры примерили сутаны

В центре Рима в четверг прошла спецоперация корпуса карабинеров по задержанию группы мошенников, которые под видом представителей Святого престола похищали крупные суммы у предпринимателей, обещая им займы на выгодных условиях, передаёт BFM. Как подчёркивается в материале канала, чтобы взять жуликов с поличным карабинерам пришлось также переодеться в священнослужителей.



Reuters

Итальянским карабинерам пришлось для задержания мошенников, выдававших себя за представителей Ватикана, самим облачиться в священников, пишет BFM TV. Как пишет сайт телеканала, спецоперацию с переодеванием провели в минувший четверг военнослужащие роты карабинеров, дислоцированной в центре Рима; в результате было задержано пять подозреваемых.

По данным BFM, участники «фантасмагоричной аферы» выходили через доски объявлений на предпринимателей, оказавшихся в сложных финансовых условиях, и предлагали им займы или крупные заказы от имени Святого престола или же несуществующей финансовой корпорации из Люксембурга. Как сообщил в интервью французским СМИ майор корпуса карабинеров Фабио Валлетта, злоумышленники назначали бизнесменам встречи в храмах в окрестностях Ватикана или же неподалёку от Папского Григорианского университета там же в Риме; при этом, чтобы втереться в доверие к жертвам (в большинстве своём — собственникам отелей или землевладельцам), мошенники приходили на встречу в церковном облачении. Заключив с доверчивыми предпринимателями соглашение, преступники «бесследно исчезали», говорится в материале BFM TV.

По информации канала, уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено в 2017 году по заявлениям двух потерпевших, от которых бандиты получили €20 тыс. и €75 тыс.

Как уточняет корреспондент BFM TV, задержание двоих членов банды прошло в 2018 году в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири, спроектированной Микеланджело и размещённой в постройках бывших Терм Диоклетиана в самом сердце Рима. Мошенники, посулив очередной жертве заём в размере полумиллиона евро и получив в качестве «залога» €15 тыс., собирались было уходить — но были арестованы на выходе из здания переодетыми в священников карабинерами, которые пришли в базилику заранее и внимательно слушали беседу подозреваемых с предпринимателем.

Ещё пятеро предполагаемых мошенников были арестованы в четверг там же по итогам аналогичной операции.