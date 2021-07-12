Скандалы: Сколько получат дети за прививку от COVID-19?

В Минздраве скрывают информацию о вознаграждении подростков за испытания вакцинации от коронавируса

С прошлого месяца, когда московская мэрия объявила о планах по исследованию вакцины «Спутник V» на детях от 12 лет, в сети не утихает обсуждение этой темы. С тех пор уже 21 подросток получил первую дозу препарата. Чиновники утверждают, что желающих принять участие в эксперименте было несколько сотен. Однако поиск подопытных продолжается и ведётся довольно странными методами. «Октагон» разбирался в тонкостях отбора первопроходцев.

Мать четверых детей (старшим 15, 14 и 14 лет, младшему 7 месяцев) Ольга рассказала «Октагону», что первый звонок на сотовый телефон ей поступил с неизвестного мобильного номера 30 июня. К этому времени прошла информация о том, что в Москве начнётся исследование вакцины среди подростков – об этом заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила 21 июня.

– Сказали, что звонят из поликлиники, и поинтересовались, не буду ли я против, если старшего сына пригласят для участия в исследовании. Я сразу отказалась. После этого мне с этого же номера перезванивали в течение пары дней, но я не брала трубку, – поделилась москвичка.

По словам собеседницы, настойчивость звонивших её встревожила, поэтому она решила изучить вопрос на родительских форумах.

– Оттуда, как это часто бывает, полезли страшилки – дескать, соглашайся сейчас и получишь 150 тысяч за ребёнка или в сентябре его привьют насильно. Я решила перезвонить и уточнить этот вопрос, но номер не отвечал, а потом абонент вовсе отключился, – рассказала Ольга.

Другая собеседница «Октагона» Елизавета сообщила, что ей звонили непосредственно из детской поликлиники (№ 123, филиал 2) и дали более полную информацию.

– Сказали, что приглашают моего 13-летнего сына для участия. Заверили, что перед этим он будет три дня проходить обследование в Морозовской детской больнице. Я отказалась, тогда мне сообщили, что я обязана приехать в поликлинику и написать официальный отказ.

Писать отказ женщина не собирается. Особенно её возмутил тот факт, что звонивших не остановило наличие у сына таких заболеваний, как астма и аллергия.

Примечательно, что главный врач Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов подчеркнул на днях, что к вакцинации могут быть допущены лишь подростки, не имеющие противопоказаний, «среди которых на первом месте возможные аллергические реакции».

Поиск добровольцев, как видно даже по этим двум примерам, ведётся в Москве довольно активно. К слову, первый провакцинированный, которого было решено показать по федеральным каналам, приехал в столицу из Санкт-Петербурга. По информации с различных форумов, к делу привлекаются даже классные руководители московских школ. Власти между тем утверждают, что желающих столько, что медики едва успевают проводить отбор. Как сообщил Османов в интервью kp.ru, «желающих было более 500. Мы отсеивали тех, кто мало-мальски вызывал сомнения в плане состояния здоровья. Изучали медицинскую документацию, тщательно выясняли анамнез у родителей».

В итоге, по официальной информации, для участия в первом этапе было отобрано 100 детей. По состоянию на 7 июля первый компонент вакцины получил 21 человек.

Утверждается, что состояние их отличное. «Пока лишь у двоих поднялась немного температура», – отрапортовал корреспондент новостной передачи НТВ, допущенный в числе избранных журналистов в больницу имени Башляевой к первому вакцинированному подростку.

Им стал курсант Суворовского училища из Санкт-Петербурга Андрей Торгашов, который, как сообщил корреспондент в начале сюжета, «в свои 16 проснулся знаменитым в стерильном боксе больницы имени Башляевой». Объясняя свой порыв журналистам, он заметил: «Я подумал, что для меня было бы очень интересно получить такой опыт в жизни, и решил попробовать».

Мать Андрея Майя по телефону (для зрителей была включена громкая связь) сообщила сыну, что он как космонавт. «Ты как Юрий Гагарин! Тот первый в космосе, а ты – первый вакцинированный в России подросток», – сказала она. В конце сюжета мать сообщила журналистам: «Я спокойна. Мало кому говорила, потому что не хотела диванной критики. Я за вакцинацию».

Спокойствию Майи могли бы позавидовать многочисленные матери и отцы, муссирующие тему вакцинации детей в интернете. Из-за строгого дозирования информации со стороны властей на форумах и в личных блогах обсуждаются самые причудливые детали эксперимента. Если отвлечься от эмоций («Родители, очнитесь!», «Фашисты не добили, зато свои доделают», «Пусть на своих детях испытывают», «Раньше опыты проводились на животных», – цитаты из профиля «Новости Онлайн» в соцсети «ВКонтакте»), большинство интересуется тем, сколько заплатят испытуемым.

Вопрос этот представляется непраздным.

Во-первых, взрослым участникам аналогичного исследования выплачивалась компенсация в размере 148 тыс. рублей (вероятно, именно отсюда на форумах появилась сумма 150 тыс. рублей).

Во-вторых, на участие в испытаниях подростки и их семьи тратят время, которое должно быть оплачено. И это не говоря уже о главном – рисках для здоровья, в том числе долгосрочных.

Однако, судя по всему, в случае с детьми этическая сторона вопроса перевешивает, и, опасаясь разговоров о «продаже детей на опыты», власти предпочли вовсе не поднимать вопрос оплаты в публичном поле. На вопрос «Октагона» о том, предусмотрена ли в принципе какая-то денежная компенсация, замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Ховаев заявил:

– У нас нет пока такой информации.

В пресс-службе московской мэрии также затруднились с ответом на этот вопрос, отметив спустя неделю после получения запроса, что он «находится в работе». Мобильный телефон пресс-секретаря детской ГКБ имени З. А. Башляевой не отвечал.

Всего в исследовании примут участие 350 подростков. Таким образом, поиск ещё 250 детей в возрасте от 15 до 18 лет продолжается.

«Ковид всё чаще косит молодое поколение», – утверждает корреспондент НТВ, опираясь на выводы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и подчёркивая, что она разрешила прививать детей старше 12 лет. Правда, при этом не углубляясь в тот факт, что ВОЗ допустила вакцинирование подростков вакциной Pfizer.

«А вот исследовать препарат на малышах пока рано», – с ноткой то ли нежности, то ли сожаления в голосе заключил автор сюжета.

Анна Таволга