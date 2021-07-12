Мнение: Досрочные выборы в Молдавии 2021

На досрочных выборах в парламент Молдавии победу одержала прозападная партия действующего президента Санду, набравшая более 52,5 % голосов.

На втором месте блок социалистов Додона и псевдо-"коммунистов" Воронина – 27,5%. На третьем месте партия беглого олигарха Шора – около 6%. Более в парламент никто не прошел (отвалился в том числе и приснопамятный Ренато Усатый).

Таким образом, в парламенте Молдавии будет прозападное большинство, которое перестанет блокировать деятельность Санду на посту президента, как это было до недавнего времени.

Блок социалисты/"коммунисты" + Шор будет в оппозиции без серьезных шансов на влияние на ситуации, довольствуясь тем, что не дал возможности партии Санду получить конституционное большинство. При текущем раскладе, даже блок с "Шором" не даст Санду заветные 70 голосов.



Расклад по депутатам. Для Конституционного большинства надо 70 депутатов.

Таким образом, в ближайшие месяцы можно ожидать обострения отношений с РФ, новых рассказов про "советнскую оккупацию Молдавии", попыток раскочегарить приднестровскую проблему и усилить "румынизацию" Молдавии.

С другой стороны, ПМР + Гагаузия затрудняют движение Молдавии куда-либо. Само собой, не ожидается и каких-либо серьезных улучшений и для самих молдован, их страна как и ранее, остается и будет оставаться одной из беднейших в Европе (последние несколько лет Молдавия уверенного лидировала по этому показателю).

Кредиты Молдавии особо не помогают, так как их разворовывают в первую очередь. Так что с экономической точки зрения все останется в лучшем случае как есть. В худшем, лидерство Молдавии в анти-рейтинге лишь возрастет.

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