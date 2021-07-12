 

Мнение: Досрочные выборы в Молдавии 2021

12.07.2021, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На досрочных выборах в парламент Молдавии победу одержала прозападная партия действующего президента Санду, набравшая более 52,5 % голосов.
На втором месте блок социалистов Додона и псевдо-"коммунистов" Воронина – 27,5%. На третьем месте партия беглого олигарха Шора – около 6%. Более в парламент никто не прошел (отвалился в том числе и приснопамятный Ренато Усатый).
Таким образом, в парламенте Молдавии будет прозападное большинство, которое перестанет блокировать деятельность Санду на посту президента, как это было до недавнего времени.
Блок социалисты/"коммунисты" + Шор будет в оппозиции без серьезных шансов на влияние на ситуации, довольствуясь тем, что не дал возможности партии Санду получить конституционное большинство. При текущем раскладе, даже блок с "Шором" не даст Санду заветные 70 голосов.


Расклад по депутатам. Для Конституционного большинства надо 70 депутатов.

Таким образом, в ближайшие месяцы можно ожидать обострения отношений с РФ, новых рассказов про "советнскую оккупацию Молдавии", попыток раскочегарить приднестровскую проблему и усилить "румынизацию" Молдавии.
С другой стороны, ПМР + Гагаузия затрудняют движение Молдавии куда-либо. Само собой, не ожидается и каких-либо серьезных улучшений и для самих молдован, их страна как и ранее, остается и будет оставаться одной из беднейших в Европе (последние несколько лет Молдавия уверенного лидировала по этому показателю).
Кредиты Молдавии особо не помогают, так как их разворовывают в первую очередь. Так что с экономической точки зрения все останется в лучшем случае как есть. В худшем, лидерство Молдавии в анти-рейтинге лишь возрастет.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.08 / Мнение: Кайл Риттенхаус – убийства и манипуляции

28.09 / Мнение: Частная встреча

16.09 / Альтернативы обычным сигаретам: помощь бросающим или победное шествие никотина?

05.06 / Лукашенко сообщил о попытке Запада дотянуться до России через Белоруссию

13.03 / Боевики похитили 30 студентов в нигерийском штате Кадуна

01.01 / Мнение: Черно-белый мир и “Раскрашенная птица”

25.05 / Заговоры на святую воду для любви, богатства и удачи

19.05 / Над историей посмейтесь, да на белок не надейтесь!

05.03 / В Раде назвали провальной кампанию Зеленского по вакцинации украинцев: Готовимся к голоду!

23.04 / Сердце Родины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика