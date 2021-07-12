Их лица вблизи – Личное мнение

Самые известные женщины шоубизнеса, селебки категории не просто «А», а «А+++» — это, на мой взгляд, Дженнифер Лопес и Анджелина Джоли.



Фото: Соцсети

Сравним их лица вблизи?

У обеих — отличные черты лица. Обе красивы.

Однако вблизи кожа Джоли выглядит более молодой и ухоженной несмотря на то, что Джей Ло проталкивают из всех утюгов в качестве вечно молодой женщины.

И, вроде, мелкие морщинки у обеих имеются, и даже синева под глазами, но кожа Анджелины — нежная и гладкая, а кожа Лопес — грубая, с расширенными порами и даже следами от юношеских акне.

Даже на пляже Джоли — в широкополой шляпе и под зонтом, в то время как Джей Ло подставляет лицо и тело под ультрафиолет.



Фото: Соцсети

Результат, как видим, — налицо. В прямом смысле слова.



Фото: Соцсети

К чему это я? Ах, да: берегите лицо от солнца. Носите шляпы, пользуйтесь солнцезащитой. Пигментация и расширенные поры — это признак возрастной кожи.

Да, и то, и другое бывает и у молодых, но от этого их кожа выглядит старше.



Фото: istockphoto.com

Если у вас на лице есть пигментные пятна из-за того, что вы глупо пренебрегали солнцезащитой, рубцы от акне, расширенные поры, сосудистые звёздочки, то вы выглядите старше, чем могли бы.

Ни филлеры, ни ботулотоксин проблему грубой кожи не решают. Такой коже необходимо выравнивание, которое делают лазером.

В моей любимой клинике Эпилас эту процедуру называют лазерным отбеливанием кожи, но по факту мы имеем дело с выравниванием кожи. Ваша кожа не станет молочно белой, если от природы она — оливкового оттенка. Оно вам и ни к чему.

А вот пигментацию, сосудистые звёздочки, мелкие морщинки и другие неровности кожи процедура отбеливания диодным лазером устраняет.

На выходе вы получите ровный тон лица и гладкую, нежную кожу. Бонусом — повышение её упругости и эластичности: лазерный импульс не только воздействует на клетки, которые синтезируют виновник пигментации — меланин, но и стимулирует естественный синтез эластина и коллагена.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую! О том, на каком оборудовании проводится эта процедура (на лучшем, на мой взгляд, немецком лазере) и кому она противопоказана, можно прочитать тут.

Сама я её делаю регулярно и очень довольна результатом. Ну, и солнцезащитой, конечно, не пренебрегаю. Никогда.

Загораете? Есть пигментные пятна? Заморачиваетесь по этому поводу или считаете, что на них никто не обращает внимание?

Я бы заморочилась. Вот честно.

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