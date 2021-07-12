 

Мнение: Лондон победил коронавирус?

12.07.2021, 11:20, Разное
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Финал чемпионата Европы по футболу получился зрелищным. Даже, несмотря на то, что в основное и добавочное время было забито всего два гола. В серии пенальти сборная Италии вполне заслуженно и справедливо победила в финале Евро-2020.

Во время трансляции матча меня не только порадовала игра, но и сильно удивило, что на трибунах практически не было болельщиков в защитных масках.

Выходит, что Лондон уже победил коронавирус? Или футбольные болельщики в массе своей пофигисты? Ковидисиденты? И в ближайшие дни Лондону следует приготовиться к вспышке роста количества зараженных?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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